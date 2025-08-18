לא מספיק טוב: בטיס פתחה עם 1:1 מול אלצ'ה

המחזור הראשון של הליגה הספרדית נמשך אמש (שני) עם בטיס, שסיימה ב-1:1 את משחק החוץ שלה מול אלצ’ה.

בטיס, שהגיעה בעונה שעברה לגמר הקונפרנס ליג וסיימה את העונה במקום השישי אחרי עונה מוצלחת למדי, פתחה טוב יותר את ההתמודדות. בדקה ה-21, רודריגו ריקלמה מצא במסירת עומק נהדרת את אייטור רויבאל, שחלף על פני השוער מתיאס דיטורו וגלגל את הכדור לרשת.

בטיס הייתה מסוכנת יותר לאורך רוב שלבי ההתמודדות והרבתה להחמיץ, כאשר בדקה ה-81, היא גם שילמה על כך. מבצע אישי נפלא של מרטים נטו הפורטוגלי הסתיים בבישול נהדר לחרמאן ואלרה, שכבש בנגיעה עם בעיטה שטוחה מתוך הרחבה וקבע חלוקת נקודות. בטיס תארח במחזור הבא את אלאבס בניסיון להשיג ניצחון ראשון, אלצ’ה תתארח למשחק קשה אצל אתלטיקו מדריד.