יום ראשון, 23.11.2025 שעה 23:43
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
296-2412ארסנל1
2311-2312צ'לסי2
2210-2412מנצ'סטר סיטי3
2111-1512אסטון וילה4
209-1612קריסטל פאלאס5
1916-1912ברייטון6
1911-1412סנדרלנד7
1920-1912בורנמות'8
1814-2012טוטנהאם9
1818-1911מנצ'סטר יונייטד10
1820-1812ליברפול11
1619-1812ברנטפורד12
1513-1211אברטון13
1515-1312ניוקאסל14
1416-1312פולהאם15
1220-1312נוטינגהאם פורסט16
1125-1512ווסטהאם17
1122-1112לידס18
1024-1412ברנלי19
227-712וולבס20

התחלה מבטיחה: לידס ניצחה 0:1 את אברטון

ביום שאחרי מנור סולומון, העולה החדשה הייתה טובה יותר מול הטופיז, ולעיני הקהל הביתי הצליחה להשיג שלוש נקודות בזכות פנדל מדויק של לוקאס אנמצ'ה

|
לוקאס אנמצ'ה מטריף את הקהל (IMAGO)
לוקאס אנמצ'ה מטריף את הקהל (IMAGO)

ביום שאחרי מנור סולומון, שעזב את הקבוצה לאחר עונת השאלה שבה עזר ללידס לשוב לפרמייר ליג, העולה החדשה הצליחה להשיג אמש (שני) סיפתח לעונה החדשה עם 0:1 על אברטון, עליה גברה לראשונה מאז 2001.

המארחת הייתה טובה יותר כבר מהרגע הראשון, אך החמצות רבות של ג’ואל פירו בדקות הפתיחה, הותירו את התוצאה מאוזנת, כשגם ווילפריד ניונטו סיפק החמצה גדולה אחרי מהלך אישי יפה, כשההגנה הצליחה לשמור את היריבה על 0(!) בעיטות לשער.

במחצית השנייה הטופיז התעוררו מעט ובדקה ה-71 אף שלחו את ג’ק גריליש, שרשם הופעת בכורה, אל המערכה, אך פנדל שנוי במחלוקת נשרק לטובת הקבוצה הביתית, ואל הבעיטה ניגש לוקאס אנמצ’ה שהציג עצמו בקבוצתו החדשה מול הקהל הביתי עם שער ניצחון דרמטי בדקה ה-84.

גג'ק גריליש. הופעת בכורה באברטון (רויטרס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
