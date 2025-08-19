יום שלישי, 19.08.2025 שעה 06:48
היקף הסכם החסות של נתניה: 2.5 מיליון שקלים

חברת Sea Breeze, שתהיה הספונסרית הראשית, תעביר סכום הגבוה כמעט פי 2 מקודמים. קסטין צפוי לנחות כמתוכנן לקראת ב"ש, ג'אבר ערך אימון כמעט מלא

שחקני מכבי נתניה (רועי כפיר)
שחקני מכבי נתניה (רועי כפיר)

למעלה מיומיים חלפו מאז הניצחון על עירוני ק"ש ובמכבי נתניה ממשיכים לחפש חיזוק לקבוצה, כאשר בקבוצה עדיין לא החתימו שחקן במהלך השבוע וינסו לעשות זאת ב-48 השעות הקרובות.

הבעלים רוס קסטין, צפוי לנחות בישראל בסוף השבוע, כאשר טרם ידוע סופית באיזה יום, אך בסביבתו הבהירו שהוא מתכוון לעמוד במילתו ולהגיע לקראת מחזור הפתיחה מול הפועל ב"ש ביום ראשון הקרוב.

בינתיים, ל-ONE נודע, שבמסגרת הסכם החסות שנחתם עם חברת Sea Breeze, שתהיה הספונסרית הראשית של הקבוצה, חברת הבנייה האזרית תעביר 2.5 מיליון שקלים ליהלומים מדי שנה. לשם השוואה, מדובר בכמעט פי שתיים מכל ספונסר ממוצע שהיה במועדון בשנים האחרונות.

לקראת המשחק מול הפועל ב"ש ביום ראשון הקרוב, הבשורה הטובה מגיעה מכיוונו של הקפטן כארם ג'אבר, שערך אתמול אימון כמעט מלא. הכוונה היא לנהל את חזרתו בהדרגה והוא צפוי להגביר קצב לקראת סוף השבוע.

