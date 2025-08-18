"הגיע הזמן להפסיק לדבר על עלייה ולבעוט בדלי"

בבני יהודה מקווים השנה לייצר עונה הרבה יותר טובה מהעונה הקודמת, עונה שתסתיים בעלייה לליגת העל לאחר מספר עונות. אתמול (שני), הם אותתו כבר על הכוונות, לאחר ניצחון 0:1 על הפועל רעננה והעפלה לגמר גביע הטוטו, שם תפגוש הקבוצה את העולה החדשה מ.ס קרית ים.

"בשלב חצי הגמר אתה קודם כל רוצה להעפיל. מבחינת מצבים זה לא היה משחק איכותי שלנו, אבל השליטה במגרש הייתה שלנו חוץ מברבע השעה האחרונה שנשכבנו לאחור והם הגיעו לכמה מצבים מנייחים וכמה קרנות. היו הרבה דברים טובים, תרגלנו משהו שזנחנו אותו לאחרונה. בשבוע הבא יש לנו כבר משחק ליגה, זה לחץ אחר. אני מצפה מהקבוצה להציג רמה הרבה יותר גבוהה", סיכם המאמן המנצח מסאי דגו.

המאמן המשיך: "תיאבון? אם זה גביע הטוטו אז צריך לעשות הכול כדי להעפיל לגמר. בשבוע הבא בליגה זה משהו אחר: הגיע הזמן להפסיק לדבר בכל שנה על תיאבון ועלייה ובסוף לבעוט בדלי. זאת ליגה מאוד קשה, מאוד סזיפית. צריך לבוא צנועים, בסוף קבוצות עולות עם תלכיד טוב, חדר הלבשה טוב ושחקנים שרצים ונותנים את ה-300%. הקהל היה מדהים, באו 1500 למשחק חוץ ברמה"ש. אני מאוד גאה בהם וכולנו רוצים לעשות עונה טובה ולהגשים את כל מה שכולם רוצים. אבל לא בדיבורים".

שחקני בני יהודה חוגגים (חגי מיכאלי)

האפשרות שיזכה בגביע הטוטו שנה שנייה ברציפות: "תמיד אני רוצה להגיע עד הסוף בכל מפעל. הגענו לגמר, אז ברור שאנחנו רוצים לעשות את זה. אבל עכשיו אנחנו קצת ננוח מגביע הטוטו, יש לנו שישה ימים להתכונן לראשון לציון, שזה משחק חוץ מאוד קשה".

חשיבות העונה עבורו: "זו עונה מאוד חשובה, כל עונה היא חשובה לי. פעם יש לך הצלחות, פעם כישלונות וזה חלק מהמקצוע הזה. אני בא הכי רגוע לעונה: אני סומך על עצמי, הצוות, השחקנים וכל המועדון הזה שנקרא בני יהודה. אמרתי-לא בדיבורים אלא במעשים. אני מאמין שנהיה קבוצה חזקה".

מנגד, ניר ברקוביץ' וקבוצתו יצאו עם המחמאות, אבל ללא הניצחון: "שיחקנו טוב במחצית השנייה ואני חושב שהיינו הרבה יותר טובים. כל הכבוד לשחקנים שלי: אמנם הפסדנו, אבל ניצחתי בגדול עם השחקנים האלה שאני גאה בהם. אם השחקנים יגיעו ככה לליגה, תהיה להפועל רעננה עונה נהדרת".

ניר ברקוביץ' (חגי מיכאלי)

על מה נפלנו? חוסר ריכוז בהגנה. זה קורה במשחקים, בני יהודה היא קבוצה חזקה מאוד עם ספסל אדיר שכל מי שנכנס הוא שחקן ברמה גבוהה. שוב, עמדנו יפה, כל הכבוד לשחקנים שלי ואני מקווה שיהיה בסדר כבר ביום ראשון בליגה מול קרית ים. זה מה שחשוב", הוסיף.

ההכנות: "היו חסרים לי שני שחקנים חשובים הערב, נחתים עוד שחקן או שניים. יש סגל חזק בהפועל רעננה, חצי קבוצה המשיכה מהעונה שעברה ואם ניראה ככה, הפועל רעננה תלך לדרך טובה". המטרות: "אנחנו לא מכוונים לצמרת הגבוהה. אני מכוון לפלייאוף העליון, אבל אם ניראה שאנחנו מגיעים לשם בינואר אז נחזק את הקבוצה".