כדורסל עולמי  >> יורוליג

סוף עידן: מרקו בלינלי הודיעה על פרישה בגיל 39

הקלע האיטלקי, שזכה יחד עם סן אנטוניו ספרס באליפות ב-2014, נפרד ברשתות אחרי מעל לשני עשורי קריירה: "הכדורסל נתן לי הכל, אך הגיע הזמן להיפרד"

מרקו בלינלי מחזיק בתואר (IMAGO)
מרקו בלינלי מחזיק בתואר (IMAGO)

אחרי 22 שנות פעילות, הודיע מרקו בלינלי היום (שני) ברשתות החברתיות על פרישה מכדורסל בגיל 39. האיטלקי חותם בכך קריירה ענפה אותה החל בעשור הראשון של שנות האלפיים בארץ מולדתו, ובהמשך נהפך לשחקן מבוקש ב-NBA, כאשר השיא הגיע ב-2014, אז זכה יחד עם סן אנטוניו ספרס באליפות מול מיאמי היט של לברון ג’יימס, דווין ווייד וכריס בוש.

בלינלי ירד מהפרקט בפעם האחרונה בחודש יוני האחרון, אחרי שזכה באליפות איטליה יחד עם וירטוס בולוניה, הקבוצה בה התחיל את המסע שלו, כאשר גברו בסדרת הגמר 0:3 על ברשיה. הקלע נפרד ברשתות: “נתתי את הלב, כל חתיכה ממני בכל יום. הכדורסל נתן לי הכל, ואני הזרתי לו הכל בחזרה.לא קל להיפרד אך הגיע הזמן”.

בליגה הטובה בעולם עבר האיטלקי בין קבוצות רבות, ביניהן שיקאגו בולס, אטלנטה הוקס, שארלוט הורנטס וכאמור סן אנטוניו, ונודע בזכות יכולת הקליעה שלו מחוץ לקשת השלוש, ובסוף שבוע האולסטאר של עונת 2014 אף זכה בתחרות השלשות. לאורך שנותיו ב-NBA רשם בלינלי 9.1 נקודות, 2.1 ריבאונדים ו-37.6 אחוזים לשלוש בממוצע למשחק.

קרו בראיינט ומרקו בלינלי (רויטרס)קרו בראיינט ומרקו בלינלי (רויטרס)

עם חזרתו לבולוניה, הצליח בלינלי להשתלב בגילו המתקדם בסגל ולעזור לקבוצה לזכות בשתי אליפויות וגביע, ובעונה שעברה אף גרף את תואר ה-MVP של הליגה, על אף שווירטוס נכנעה בסיום אותה שנה לארמני מילאנו 3:1 בסדרת הגמר. 

מרקו בלינלי ושחקני סן אנטוניו חוגגים (רויטרס)מרקו בלינלי ושחקני סן אנטוניו חוגגים (רויטרס)
