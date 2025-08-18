דור תורג'מן על סף מעבר לניו אינגלנד רבולושן

נראה שמכבי תל אביב בדרך למכור את אחד הכוכבים הגדולים שלה, ואחד הכישרונות הגדולים שיצאו ממחלקת הנוער שלה בשנים הקרובות. על פי דיווח של לוקה בנדוני האיטלקי, העסקה על סף סגירה ודור תורג’מן צפוי לעבור ליעד שני בקריירה וראשון בחו”ל, כשיחתום בניו אינגלנד רבושלן בארצות הברית, המשחקת ב-MLS.

עד כמה קרוב? תורג’מן צפוי לעבור בדיקות רפואיות לקראת המעבר כבר היום (שני), כשהוא יבצע אותן פה בארץ מכיוון שלא צריך להיות פיזית בארצות הברית עד יום חמישי כדי להשלים את המעבר, אלא רק יש צורך להגיש את כל המסמכים בזמן. כאמור, הזמן הזה הוא עד יום חמישי בחצות, זמן ארצות הברית.

פרטי העסקה הם קודם כל שמכבי תל תקבל מהאמריקאים שישה מיליון דולר על החלוץ כעת, ועוד מיליון דולר בבונוסים שתלויים בהישגיות של החלוץ במועדון, והבונוסים מתחלקים לפי נקודות שנקבע מראש. בנוסף, הצהובים יזכו ב-25% מהרווח במקרה של מכירה עתידית.

דור תורג'מן (ראובן שוורץ)

תורג’מן זכה בשתי אליפויות עם מכבי תל אביב, אצלה עלה לבוגרים ממחלקת הנוער. הוא שיחק כבר 115 משחקים בגיל 21 בלבד במדים הצהובים, ורשם 33 שערים בנוסף ל-11 בישולים. כעת, אחרי ערן זהבי, ז’רקו לאזטיץ’ יאבד חלוץ נוסף מהסגל שלו בדמות הכישרון מהנוער.