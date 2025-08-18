"אתה יותר מסתם אבא, אתה אליל והשראה עבורי"

ניימאר לא ישכח כל כך מהר את המפלה שספג הלילה (בין ראשון לשני) עם סנטוס בתבוסה 6:0 לוואשקו דה גאמה של פיליפה קוטיניו בליגה הברזילאית. ניימאר שיחק את כל 90 הדקות ובסופו של דבר ירד מהדשא כשהוא ממרר בבכי ולוקח את התבוסה בצורה קשה במיוחד. כעת, הוא קיבל חיזוק מבנו, דאבי לוקה נובו.

בנו של ניימאר כתב: "ערב טוב, אבא. אני יודע שהיום היה יום קשה עבורך ועבורנו, אבל אני רוצה שתדע שברגעים הקשים האלה, כשאף אחד אחר לא נמצא לצידך, אני תמיד אהיה כאן לידך כדי לתמוך בך”.

“אתה יותר מסתם אבא מצוין, אתה אליל, אתה ההשראה שלי, וגם בימים שבהם אתה בוכה, אני רוצה שתזכור שאני אוהב אותך מאוד. תמיד תזכור את זה. תזכור שהמשפחה שלך נמצאת כאן לצדך כדי לתמוך בך ולעזור לך בכל רגע, בין אם הוא קשה ובין אם הוא טוב”.

“אתה האבא שלי, ותמיד תדע שאני כאן בשבילך. עכשיו אני רוצה שתרים את הראש ותלך אחריהם כמו שתמיד עשית ותמיד תעשה. אתה מדהים. אני אוהב אותך מכל הלב”.

“ואל תוותר לעולם על החלום הכי גדול שלך בגלל אנשים שלא באמת מכירים אותך או יודעים מי אתה, כי אתה מסוגל. אל תראה את ההפסד של היום ככישלון, תראה בו מוטיבציה להיות תמיד טוב יותר מאתמול. לעולם אל תשכח, אתה מדהים”.