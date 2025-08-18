יום שני, 18.08.2025 שעה 17:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

רשמית: ז'אן פלורן באטום חתם במ.ס אשדוד

החלוץ, ששיחק ואף כבש בנבחרת קמרון ועל סיכומו פורסם לראשונה ב-ONE, מצטרף לקבוצה של סילבס: "מחכה לעשות את מה שאני הכי אוהב - להבקיע שערים"

|
ז'אן פלורן באטום (IMAGO)
ז'אן פלורן באטום (IMAGO)

חלוץ נבחרת קמרון, ז’אן פלורן באטום חתם באשדוד על חוזה לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת. החלוץ בן ה-23 מגיע לקבוצה מעיר הנמל מדינמו דואלה מהליגה הבכירה בקמרון, בה הציג יכולת טובה וזכה לזימון יוקרתי לנבחרת הלאומית. על סיכומו של באטום במ.ס אשדוד, פורסם לראשונה ב-ONE. 

כבר במשחק הבכורה לפני חודשיים החלוץ כבש את שער הבכורה שלו נגד נבחרת אוגנדה, ועכשיו, הוא מצטרף באופן רשמי לסגל הקבוצה של חיים סילבס לקראת פתיחת הליגה.

באטום אמר לאחר החתימה: "אני שמח מאוד להצטרף לאשדוד. אני מגיע כדי לעזור לקבוצה ומחכה כבר לעשות את הדבר שאני הכי אוהב בעולם, להבקיע שערים".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */