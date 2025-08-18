רשמית: הגארד חסן דיארה מצטרף לעירוני רעננה

מועדון הכדורסל מכבי עירוני רעננה הודיע על החתמתו של חסן דיארה (24, 1.88 מ׳), ששיחק שנתיים במכללת טקסס A&M, ובשלוש השנים האחרונות במכללת קונטיקט. בעונת 2022/23 ובעונת 2023/24 אף זכה עם קונטיקט באליפות. בעונת החולפת רשם הרכז ב-35 משחקים ממוצעים של 7.7 נקודות, 5.7 אסיסטים, 3.7 ריבאונדים ו-1.6 חטיפות בממוצע למשחק.

לפני שהפך לרכז הבכיר של קבוצתו, בעונת 2023/24 נבחר לשחקן השישי בליגה שלו וכעת כאמור מגיע לעירוני רעננה, שכזכור העפילה בעונה האחרונה לליגה הראשונה בישראל, זאת לאחר שסיימה במקום הראשון בלאומית, כשכזכור מכבי ראשון לציון העפילה מהפלייאוף יחד איתה.

דיארה הוסיף לאחר החתימה: “אני מתרגש מאד להיות חלק מהקבוצה ומהזדמנות שלפניי.אני מצפה לשחק עם כישרונות טובים ולהכיר את האוהדים מקרוב, נתראה בקרוב!”.

שחקני מכבי רעננה חוגגים (ראובן שוורץ)

ברעננה חתומים עד כה לעונה הקרובה בנוסף לדיארה גם חואקין שוכמן, ווילי וורקמן, אלכס לדר, אפי טיומקין וחן גיא, הממשיכים עם הקבוצה מהליגה הלאומית. מלבדם חתמו בקבוצה לעונה הקרובה גם יותם חנוכי והזרים לנארד פרימן וטייריס רדפורד.