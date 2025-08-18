הרכבים וציונים



ג'ונבוסקו קאלו (אורן בן חקון) ג'ונבוסקו קאלו (אורן בן חקון)

בית”ר ירושלים פוגשת בשעה זו את הפועל חיפה בשלב חצי הגמר של גביע הטוטו באצטדיון טדי, במשחק שבו המנצחת מביניהן תפגוש בגמר את הפועל תל אביב, שניצחה במוצאי שבת (16.8) את הפועל באר שבע 0:2. כעת, חניכיו של ברק יצחקי ושל גל אראל יעשו הכל כדי להתחרות על התואר הראשון שלהם לעונת 2025/26.

הקבוצה מהבירה מגיעה לאחר שניצחה בשלב רבע גמר גביע הטוטו את מכבי חיפה 0:2 במשחק האירופאיות שנערך בסמי עופר. בנוסף לכך, הצהובים-שחורים הספיקו גם להיפרד ממסגרת אירופית לעונה הקרובה, כאשר הודחו מסיבוב המוקדמות השלישי של הקונפרנס ליג ע”י ריגה (4:3 בשקלול).

מנגד, האדומים מהכרמל סיימו את בית א’ של משחקי גביע הטוטו במקום הראשון שהוביל אותם אוטומטית לשלב חצי הגמר. תחילה, חניכיו של אראל הפסידו 1:0 לעירוני קריית שמונה, אך בזכות שלוש ניצחונות רצופים על מכבי בני ריינה (3:4), בני סכנין (0:1) ועירוני טבריה (0:1) הצליחו לעשות זאת.