יום שני, 18/08/2025, 20:00אצטדיון טדיגביע הטוטו - חצי גמר
הפועל חיפה
דקה 39
2 0
שופט: עידן לייבה
שער ג'ונבוסקו קאלו (28)
שער עומר אצילי (30)
בית"ר ירושלים
גביע הטוטו 25-26
גיא בן זיו | 18/08/2025 20:00
בית”ר ירושלים פוגשת בשעה זו את הפועל חיפה בשלב חצי הגמר של גביע הטוטו באצטדיון טדי, במשחק שבו המנצחת מביניהן תפגוש בגמר את הפועל תל אביב, שניצחה במוצאי שבת (16.8) את הפועל באר שבע 0:2. כעת, חניכיו של ברק יצחקי ושל גל אראל יעשו הכל כדי להתחרות על התואר הראשון שלהם לעונת 2025/26.

הקבוצה מהבירה מגיעה לאחר שניצחה בשלב רבע גמר גביע הטוטו את מכבי חיפה 0:2 במשחק האירופאיות שנערך בסמי עופר. בנוסף לכך, הצהובים-שחורים הספיקו גם להיפרד ממסגרת אירופית לעונה הקרובה, כאשר הודחו מסיבוב המוקדמות השלישי של הקונפרנס ליג ע”י ריגה (4:3 בשקלול).

מנגד, האדומים מהכרמל סיימו את בית א’ של משחקי גביע הטוטו במקום הראשון שהוביל אותם אוטומטית לשלב חצי הגמר. תחילה, חניכיו של אראל הפסידו 1:0 לעירוני קריית שמונה, אך בזכות שלוש ניצחונות רצופים על מכבי בני ריינה (3:4), בני סכנין (0:1) ועירוני טבריה (0:1) הצליחו לעשות זאת.

מחצית ראשונה
  • '31
  • שער
  • שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:2: טדי בטירוף! ואין יותר שער עומר אצילי מזה. הכוכב של בית"ר ירושלים קיבל את הכדור בצד ימין, חתך למרכז ומחוץ לרחבה, שחרר טיל אלכסוני אדיר אל בין החיבורים של ניב אנטמן חסר הסיכוי. איזה בליץ!
  • '28
  • שער
  • שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:1: הירושלמים עלו ליתרון בהזדמנות המסוכנת הראשונה שלהם. טימוטי מוזי לחץ את ג'ורג' דיבה וחטף לו, דהר נהדר לרחבה והשאיר כדור רוחב לג'ונבוסקו קאלו, שלא התבלבל וממרכז הרחבה בעט בנגיעה לרשת
  • '27
  • החמצה
  • בעיטה חופשית של יונתן פרבר הלכה מעט מעל השער
  • '21
  • החמצה
  • איום ראשון של בית"ר למסגרת, בעיטה של אריאל מנדי מרחוק נעצרה על ידי ניב אנטמן
  • '20
  • כרטיס צהוב
  • לארי אנגולו, בלמה של הפועל חיפה, הפך למוצהב הראשון במשחק
טימוטי מוזי (אורן בן חקון)טימוטי מוזי (אורן בן חקון)
  • '15
  • אחר
  • המשחק היה די שקול ברבע השעה הראשונה. בית"ר לא הצליחה לפתח דומיננטיות, כששתי הקבוצות היו מאוד לא מדויקות
  • '1
  • החלטת שופט
  • עידן לייבה הוציא את ההתמודדות בטדי לדרך
