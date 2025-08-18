יום שני, 18.08.2025 שעה 15:17
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

"קורה משהו לא ברור, ההדחה פגעה בביטחון"

הפועל ב"ש תחל בהכנות למשחק מול נתניה בליגה ובמועדון בטוחים: "נחזור להיראות טוב יותר אם נהיה ביחד". קוז'וק ביקש מברקת להחתים בלם וקיצוני ימני

|
שחקני הפועל ב
שחקני הפועל ב"ש (רדאד ג'בארה)

בהפועל באר שבע נתנו לשחקנים היום (שני) חופש ויחזרו מחר לאימונים כדי להתכונן למשחק פתיחת הליגה של הקבוצה נגד מכבי נתניה. הדרומיים מגיעים לליגה במומנטום שלילי כשהם סופרים חמישה משחקים ללא ניצחון ועם שער אחד בלבד. 

בהפועל ב"ש מקווים שהגישה של השחקנים תשתנה לעומת הגישה הכבויה שהציגו נגד הפועל ת"א. "משהו לא ברור עובר על הקבוצה, ההדחה מאירופה פגעה בביטחון”, אמרו במועדון, “בצוות יודעים מה צריך לעשות כדי להיראות טוב יותר וזה יקרה אם נהיה ביחד".

המאמן רן קוז'וק יערוך מחר וברביעי שני אימונים כפולים, וביום חמישי שוב ייצאו לחופש, כשהוא מבין שיהיה צריך להעביר מסר לשחקנים. קוז'וק יודע היטב שצריכים לחזק את ההגנה וההתקפה, בתפקידי בלם וקיצוני ימני, וביקש זאת גם מאלונה ברקת.

רן קוזרן קוז'וק (ראובן שוורץ)

הבעלים נתנה אור ירוק לחזק את הקבוצה כדי לשדרג את הסגל מבחינה התקפית והגנתית, אך לא באותו התקציב שהיה אמור להיות במקרה של העפלה לשלב בתים בקונפרנס ליג.

בתוך כך, איגור זלטאנוביץ' ואליאל פרץ עדיין בספק גדול למכבי נתניה. רועי לוי יחזור לסגל מהרחקה ועשוי לקבל הזדמנות בהרכב הפותח. מיגל ויטור יעבור ניתוח ארתרוסקופיה מחר ולאחר מכן יחל בשיקום.

