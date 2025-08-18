"ברצלונה במיאמי? חייב להיעשות בפה אחד"

ריאל מדריד רשמה עונה שהיא לא תרצה לזכור כשלמעט סופר קאפ אירופי אחד הוא נכשלה בכל החזיתות, וזאת למרות ההגעה הגרנדיוזית של קיליאן אמבפה. הבלאנקוס ינסו לשים הכל מאחור כשהם יפתחו באופן רשמי את המסע בלה ליגה לעונת 2025/26 מחר (שלישי, 22:00) בברנבאו מול אוססונה. לקראת המשחק, צ’אבי אלונסו דיבר במסע”ת המסורתית. המשחקים, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, משודרים בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

“כולנו מגיעים למחזור הראשון בהתרגשות, בהתלהבות וברצון להתחיל את העונה. אלו היו שבועיים קצרים אך אינטנסיביים, ואנחנו כבר מצפים לעלות לדשא בברנבאו. אנחנו רוצים להתחיל טוב. המשחק הראשון תמיד חשוב”, פתח המאמן והוסיף: “אני סומך על כולם כאן, ואני רוצה שכולם יהיו ב-100%. אנחנו צריכים את זה”.

אלונסו נשאל מה דעתו על הרכש פרנקו מסטנטואונו: “בפעם הראשונה שדיברתי איתו, באמת התרשמתי מהאישיות שלו. הוא היה רק בן 17 ובטוח בעצמו מאוד. הוא לא פחד לעשות את הצעד ולבוא לריאל מדריד. אפשר לראות את הבגרות שלו, את הרצון שלו, את האיכות שלו. הוא הולך להשתלב מהר מאוד בקבוצה. אני יכול גם להבין למה זה הגיוני שהשחקן האהוב עליו הוא מסי. בהיותו ארגנטינאי, זה לא מפתיע אותי”.

פלורנטינו פרס ופרנקו מסטנטואונו (ריאל מדריד)

על העובדה שהמשחק לא נדחה למרות בקשת המועדון: “עכשיו זה כבר בלתי ניתן לשינוי, אבל הבקשה שלנו הייתה במיוחד עבור בריאות השחקנים, היה נחמד לקבל את התמיכה הזו. זה לא היה אפשרי. היו לנו רק שבועיים, ואין תירוצים. הקבוצה יכולה להתחרות מחר, הלב והתשוקה חזקים יותר מהרגליים”.

על סוגיית המשחק של ברצלונה מול ויאריאל במיאמי הבהיר: “אני מסכים לחלוטין עם הצהרת המועדון. אם ישנו את הכללים, זה חייב להיעשות פה אחד על ידי כל המשתתפים. זה לא המצב כעת”. על השופטים, שמעוררים המון עניין ושיח כזכור בליגה הספרדית: “אנחנו מתחילים את העונה ונראה איך הדברים ילכו. אני מקווה שלא נצטרך לדבר על השופטים”.

על רודריגו ועתידו בריאל מדריד, אלונסו אמר: “יש הרבה שמועות במהלך הקיץ. אני סומך על כולם, ואני רוצה שהם יהיו מחויבים לקבוצה ויהיו ב-100%. זה מה שמדאיג אותי ומה שמעסיק אותי כרגע”.