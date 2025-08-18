יום שני, 18.08.2025 שעה 13:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

"פלורס לא קשור לאירוע ויפוטר במחזור השלישי"

ניסן קניאס על המאמן ב"שיחת היום": "אולי הוא חושב שהוא מאמן אתלטיקה. ששחר יבוא בטענות למנהלים של הקרקס, לא ללוליינים. אני הייתי מחזיר את בכר"

|
דייגו פלורס והצוות שלו (עמרי שטיין)
דייגו פלורס והצוות שלו (עמרי שטיין)

מכבי חיפה נראית לא משהו מפתיחת העונה, וזה בלשון המעטה. הירוקים מאכזבים – גם בתוצאות ובטח ביכולת – ויש סימני שאלה רבים סביב דייגו פלורס, שעדיין לא הוכיח את עצמו. אחרי ההפסד 2:0 למכבי בני ריינה ולפני המפגש איתה בפתיחת ליגת העל, הפרשן ניסן קניאס דיבר על מצב המועדון בתוכנית "שיחת היום".

“במכבי חיפה יש פוסק אחד וקוראים לו יענקל’ה שחר”, אמר קניאס, “אני יודע כמה הוא דעתן וחשובה לו צורת המשחק של מכבי חיפה. אני לא חושב שמישהו נהנה לראות את הקבוצה, לא האוהדים המסכנים שנסעו להונגריה. אם פלורס חושב שהוא ישנה את ה-DNA של חיפה אז הוא טועה, מאמנים גדולים ממנו ניסו ולא הצליחו. מכבי חיפה זו לא קבוצה של בונקר ועד עכשיו בכל 5 המשחקים הראשונים, מכבי חיפה שיחקה כדורגל שלא מאפיין את המועדון הזה”.

מה אתה חושב עליו?
”אולי הוא חושב שהוא מאמן אתלטיקה, הוא לא בלופ ולא קשור לאירוע, אני לא יודע מאיפה הביאו אותו וזה לא מסרט בירוק-לבן, אלא בסרט באפור. החוכמה של צוות ומנהלים זה להבין שהם טעו וכמה שיותר מהר. שיענקל’ה יבוא בטענות למנהלים של הקרקס ולא ללוליינים”.

מה יהיה? דייגו פלורס (שחר גרוס)מה יהיה? דייגו פלורס (שחר גרוס)

למה לא מחתימים לו רכש?
”מחפשים ‘יס מן’, לא מישהו דעתן כמו איביץ’ או לאזטיץ’”.

בראיון שלו אחרי ההפסד לריינה הוא נשמע מאוד מערכתי, אמר שהם יכולים לזכות באליפות.
”מכבי חיפה לא קבוצה של פלייאוף עליון, זו קבוצה שאם היא עוברת את החצי היא צריכה לעשות מסיבה. אין מי שיבקיע. בעונת ליגת האלופות, מכבי חיפה פתחה בהרכב שני והשיגה 12 נקודות מ-12, כשהמערכת עובדת אתה תשיג את התוצאות. גם בהרכב מחליף מול ריינה, מכבי חיפה לא יכולה להיראות כמו שהיא נראתה אתמול. הלחץ זה דבר שלא ראיתי בחיי, ריינה עושה 2 פסים וכל שחקני ההגנה מאחור – ויש בור במרכז המגרש”.

מה אתה היית עושה?
”מה שאני הייתי עושה לא יעשו, אבל אם אני שחר אני מחזיר את ברק בכר. משלם לו גם את השכר. אבל יש אגו וזה לא יקרה”.

ברק בכר (עמרי שטיין)ברק בכר (עמרי שטיין)

בכר היה חוזר לסגל שהוא לא בנה?
”כן, אם שחר היה קורא לו אז כן. יש עוד חודש לשנות את הסגל ואפשר לשנות. אני הייתי מביא את תומר יוספי, הייתי הולך עליו בכל הכוח, הוא שחקן של מספרים. הייתי לוקח סיכון על עונה אחת עם אופציה לעוד עונה על שחקן כמו יונתן כהן, חסר למכבי חיפה דמות של ווינר – אני מאמין בו ואני חושב שהוא יכול להצליח. כמובן שאבו פאני זה חלום רטוב ואולי ככל שהזמן עובר זה כן יהיה ריאלי.

“מכבי חיפה עם 3-4 שחקנים ועם מאמן טוב על הקווים, היא בהחלט מועמדת לאליפות בליגת העל. אבל נכון להיום, היא תתקשה להגיע לפלייאוף העליון ואני אסביר. כי שבאה קבוצה כמו ריינה למכבי חיפה, אימפריה עם 30 אלף צופים, משחקים נגדך בונקר גם אם אתה חלש. ואז אם אין לך שחקנים יצירתיים כמו דיא סבע, אתה פשוט לא יכול להתמודד עם זה”.

פלורס, עד איזה מחזור הוא יישאר?
”אני מעריך עד המחזור השלישי, כלומר אחרי טדי הוא יפוטר ואני חושב שחבל על השבועיים האלה שמכבי חיפה תאבד נקודות, היא כנראה תהיה בפלייאוף התחתון. במערכת כל כך גדולה כמו מכבי חיפה, שאתה רואה שיותר מבן אדם אחד אומר לך שאתה שיכור – אז אתה שיכור. עדיף לשלם 100-200 אלף אירו למאמן ולהתעורר מהטעות”.

"אני חושב שיש לנו איכויות טובות"
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */