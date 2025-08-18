יואב קורן הושאל מהפועל ב"ש להפועל כפר סבא

רכש חדש להפועל כפר סבא: ל-ONE נודע שהקבוצה של אדם לם, צירפה הבוקר (שני) בעסקת השאלה את יואב קורן, קשרה של הפועל באר שבע. כזכור, הדרומיים רכשו את השחקן מעירוני רמת השרון לפני מספר שבועות וכעת הוא יוצא לפרק חדש בליגה הלאומית.

קורן, בלט במהלך העונה שעברה בקבוצת הנוער של עירוני רמה"ש, עם 11 שערי ליגה, כאשר לקראת סוף העונה הוא השתלב גם במדי הקבוצה הבוגרת ורשם 11 הופעות.

בן ה-19 חתם רק בתחילת אוגוסט האחרון אצל רן קוז’וק, וזאת בחוזה ארוך טווח לחמש שנים. כעת ייצא להשאלה כדי לצבור דקות ועוד ניסיון כדי שיוכל להניב פירות בהמשך בעבור המועדון מבירת הנגב.

בעונה שעברה, הפועל כפ”ס עשתה פלייאוף עליון בליגה הלאומית וסיימה במקום השביעי מעל הפועל ראשון לציון ומתחת לבני יהודה. זאת כשבמאזנה 47 נקודות בסך הכל – 12 ניצחונות, 11 תוצאות תיקו ו-14 הפסדים.