אקילי וויינינג חתם בהפועל באר שבע/דימונה

אקילי וויינינג (1.88 מ’, 26) חתם בהפועל באר שבע/דימונה. הוא שיחק בעונה החולפת ביאמטלנד באסקט מהליגה הראשונה בשבדיה, שם רשם 15.4 נקודות, 2.5 ריבאונדים, 3.6 אסיסטיים ב-50.9% מהשדה ו-41.8% לשלוש. האמריקאי הוא בוגר אוניברסיטת טקסס בארלינגטון, כשעבר גם באוניברסיטת מערב פלורידה ובמכללת טקסס ווסליאן.

וויינינג הוא הזר השישי בבירת הנגב. בנוסף אליו חתומים הגארדים קודי דמפס, שממשיך מהעונה שעברה, סי ג’יי אלבי וג’יילן טייט וכן הפורוורד ברנדון אנג’ל והסנטר מייקל פוסטר ג’וניור. יתרה מזאת, חתומים הישראלים נטע סגל, נווה בן שמן, סם איוריו, עופרי שטרית ויואב ויטלם.

הקבוצה הדרומית רוצה להחתים ישראלי נוסף ובכך להשלים את הסגל שלה לקראת העונה הקרובה. הפועל באר שבע/דימונה מתכננת לשתף חמישה זרים, בהתאם למגבלה, כך שבכל משחק ליגה תצטרך לעשות רוטציה ביניהם.