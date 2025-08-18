יום שני, 18.08.2025 שעה 13:17
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

אקילי וויינינג חתם בהפועל באר שבע/דימונה

זר שישי בנגב: הקבוצה מהדרום הודיעה על צירופו של הגארד בן ה-26, שמגיע לאחר עונה אחת בליגה השבדית. האדומים יצטרכו להשאיר זר אחד בחוץ בכל משחק

|
אקילי וויינינג (IMAGO)
אקילי וויינינג (IMAGO)

אקילי וויינינג  (1.88 מ’, 26) חתם בהפועל באר שבע/דימונה. הוא שיחק בעונה החולפת ביאמטלנד באסקט מהליגה הראשונה בשבדיה, שם רשם 15.4 נקודות, 2.5 ריבאונדים, 3.6 אסיסטיים ב-50.9% מהשדה ו-41.8% לשלוש. האמריקאי הוא בוגר אוניברסיטת טקסס בארלינגטון, כשעבר גם באוניברסיטת מערב פלורידה ובמכללת טקסס ווסליאן.

וויינינג הוא הזר השישי בבירת הנגב. בנוסף אליו חתומים הגארדים קודי דמפס, שממשיך מהעונה שעברה, סי ג’יי אלבי וג’יילן טייט וכן הפורוורד ברנדון אנג’ל והסנטר מייקל פוסטר ג’וניור. יתרה מזאת, חתומים הישראלים נטע סגל, נווה בן שמן, סם איוריו, עופרי שטרית ויואב ויטלם.

הקבוצה הדרומית רוצה להחתים ישראלי נוסף ובכך להשלים את הסגל שלה לקראת העונה הקרובה. הפועל באר שבע/דימונה מתכננת לשתף חמישה זרים, בהתאם למגבלה, כך שבכל משחק ליגה תצטרך לעשות רוטציה ביניהם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */