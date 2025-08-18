נפרד מהלאומית: שון בוסקילה יחתום בירמיהו חולון

בחולון מדברים על חיזוק משמעותי לקראת עונת 2025/26 הקרובה בליגה א' דרום. מי שיצטרף לקבוצה של מוסא בן חיים הוא שון בוסקילה, הקשר בן ה-26, ששיחק בעונה החולפת בהפועל רעננה ולפני שנתיים בסקציה נס ציונה.

את עונת 2024/25 סיים שון עם 16 הופעות במדי הפועל רעננה ועם שער ניצחון, במשחק מול הפועל רמת גן במסגרת המחזור ה-30, משחק שהסתיים בתוצאה 1:2. עלה באותו משחק מהספסל וכבש את שער הניצחון בדקה ה-78 להתמודדות.

בעונת 2023/24 היה חלק מסקציה נס ציונה, בעונתה האחרונה בליגה הלאומית ובליגות הבכירות. רשם באותה עת 38 הופעות. קבוצת הבוגרים הראשונה שלו הייתה הפועל מחנה יהודה מליגה א', אי שם בעונת המשחקים 2018/19. באותה עונה ירד גם לליגה ב' ושיחק במדי מכבי בני אילת, כשהמשיך איתה לתוך עונת 2019/20 (עונת הקורונה) וכך גם לעונת המשחקים הבאה, 2020/21, עונה בה עלתה הקבוצה לליגה א'. בעונת 2021/22 היה שייך לבית"ר נורדיה ירושלים ובעונת 2022/23 העפיל ליגה עם מ.כ. ירושלים.

עד כה בסגל של מוסא בן חיים אפשר למצוא גם את שליו מנחם, דניאל אנג'ל, עמית בוהדנה, שוהם כהן, רוי בנבניסטי, רוי טליו, דניאל דה וונדלר, דניאל קוניצקי, עמית קודמן ואורי עגייב. במועדון עוד יתחזקו עד תחילת עונת 2025/26, כשהמטרה היא, גם העונה, צמרת גבוהה.

בתוך כך, מ.כ. ירמיהו חולון צירפה אליה את עו"ד אהוד לוי, אוהד מושבע מאז הקמת המועדון שתומך בו בכל שמתבקש. עו"ד לוי ישמש כחבר הנהלה, לצד ליאור שלומן, בעל הבית ואחרים. יעזור לה בפן המשפטי וכיוצא בזה.

עו"ד אהוד לוי (יונתן גינזבורג)

עו"ד אהוד לוי לאחר צירופו למערכת: "מ.כ. ירמיהו חולון מועדון יקר לליבי. נקראתי לדגל לבקשת בעלי הקבוצה ליאור שלומן והמנג'ר מוסא בן חיים היקרים לי מאוד. תקוותי היא שנגדיל את קהל האוהדים ונזכה להגדיל את תקציב הקבוצה גם מבחינת תמיכת העירייה וגם מבחינת משקיעים פרטיים. השאיפה היא לראות את ירמיהו חולון בליגה בכירה יותר ולהחזיר את הכדורגל בעיר למקום אליו הוא ראוי".

מ.כ. ירמיהו חולון תפתח את עונת 2025/26 ב-29/08, זאת במסגרת סיבוב ה' בגביע המדינה בכדורגל, שם תפגוש הקבוצה של מוסא בן חיים את בית"ר נורדיה ירושלים, במשחק חוץ, אלא אם כן אחת מהקבוצות תוותר על תענוג הגביע.

מעבר לכך, ב-05/09, במסגרת המחזור הראשון בליגה א', מ.כ. ירמיהו חולון תארח בביתה את הפועל אזור, שבעונה החולפת, כזכור, עלתה ברגע האחרון לליגה א' דרום והצליחה לשרוד כנגד כל הסיכויים על חשבון מכבי שעריים והפועל 'בני רגב' לוד.