ריאל הציעה: רודריגו על סאליבה, ארסנל סירבה

ליגות רבות ברחבי אירופה ובעולם כבר יצאו לדרך, אך חלון ההעברות עדיין נמצא בעיצומו כשהקבוצות עושות כל שביכולתן על מנת לחזק את סגלן. אנחנו כאן ב-ONE באנו לעשות לכם סדר בעונת המלפפונים עם כל ההעברות הרשמיות והדיווחים החמים.

דיווחים חמים

# באנגליה מסתמכים הבוקר (שני) על מקורות ספרדיים וטוענים כי ארסנל דחתה הצעת ענק של ריאל מדריד, שרצתה לעשות טרייד של רודריגו על וויליאם סאליבה. על פי ה’מירור’ הבריטי, הלונדונים סירבו לעסקה ושם גם הוסיפו כי הבלם הצרפתי של התותחנים כלל לא מעוניין לעזוב את האמירויות. כל זה בצל עתידו הלא ברור של הברזילאי מהבלאנקוס, שקושר לאחרונה דווקא לקבוצת פרמייר ליג אחרת – מנצ’סטר סיטי.

# העיתונאי פלוריאן פלטנברג מ’סקיי ספורט’ דיווח כי באיירן מינכן וכריסטופר אנקונקו הגיעו לסיכום מלא בעל פה: “התנאים האישיים סגורים ב-100 אחוזים”. נראה ששחקן ההתקפה של צ’לסי בדרך לבווארים, אך כלום לא סגור סופית כי הבלוז עדיין צריכים להגיע להסכמות מול הקבוצה מגרמניה על תנאי העסקה. הפער הוא שהמועדון האנגלי מצפה לעסקת רכישה, בעוד אלופת גרמניה מכוונת להשאלה בלבד.

# הקיץ הזה ליברפול קנתה, וקנתה, וקנתה. עכשיו עת למכור או לפחות לשחרר שחקנים שמקומם בסגל לא מובטח. פאבריציו רומאנו שיתף כי הפרידה המסתמנת של קונסטנטינוס צימיקאס מליברפול צפויה לקבל האצה, משום שבזמן הקרוב המייטי רדס הולכים להיפתח יותר להצעות ראשוניות, גם בהשאלה, על המגן השמאלי היווני.

קוסטאס צימיקאס (רויטרס)

# אקס מנצ’סטר יונייטד בדרך ליעד מפתיע. עוד מרומאנו, אריק באיי החליט לדחות את המעבר לסעודיה למרות סיכום בעל פה ולמעשה הוא הולך לחתום בלא אחרת מאשר ריאל אוביידו, העולה החדשה לליגה הספרדית הבכירה. הבלם בן ה-31 מחוף השנהב, שבילה את השנתיים האחרונות בוויאריאל, עשוי להצטרף לקבוצה מצפון ספרד.

אריק באיי במנצ'סטר יונייטד (רויטרס)

# עוד החתמה מפתיעה שצפויה לנו בספרד. הפעם מגזרת אלצ’ה, עולה חדשה נוספת בלה ליגה, שהגיעה להסכם עקרוני על צירפו של החלוץ אנדרה סילבה. הפורטוגלי בן ה-29 שעדיין שייך ללייפציג, נדד בין השאלות בריאל סוסיאדד ובוורדר ברמן בשתי העונות האחרונות – אולי יגיע לפרויקט המסקרן של אדר סאראביה, שהיה עוזר המאמן של קיקה סטיין בברצלונה.