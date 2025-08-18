ניימאר: זה היה חרא, בושה לשחק ככה, חרפה

ניימאר לא ישכח כל כך מהר את המפלה שספג הלילה (בין ראשון לשני) עם סנטוס בתבוסה 6:0 לוואשקו דה גאמה של פיליפה קוטיניו בליגה הברזילאית. ניימאר שיחק את כל 90 הדקות ובסופו של דבר ירד מהדשא כשהוא ממרר בבכי ולוקח את התבוסה בצורה קשה במיוחד.

"אני מאוכזב לגמרי מהמשחק שלנו”, אמר ניימאר בעצב מול המצלמות, "לאוהדים יש את כל הזכות למחות - כל עוד זה לא בא לידי ביטוי באלימות פיזית. אבל לקלל, לצעוק - זה לגמרי לגיטימי. אני מרגיש בושה עמוקה. מעולם לא חוויתי דבר כזה. אני בוכה מתוך תסכול, כעס, על הכול. לצערי, אני לא יכול לעזור בכל דרך. היום זה היה נורא – זו המציאות".

ניימאר לא חסך במילים ואף תיאר את התצוגה של סנטוס כ"מבישה" וכ"חרפה". הכוכב שחתום במועדון עד לסוף העונה, קרא לחשבון נפש עמוק מצד כלל שחקני הסגל: "אם אני צריך לסכם את זה - זה היה חרא. זו בושה לשחק ככה עם החולצה של סנטוס. כל אחד צריך להוריד את הראש, ללכת הביתה, ולחשוב טוב טוב מה הוא רוצה מעצמו".

ניימאר בסיום (IMAGO)

לאחר המשחק ניימאר העלה לאינסטגרם תמונה שלו שבור וכתב: “זה לא מגיע לסנטוס". זה קרה אחרי התבוסה הגדולה בקריירה שלו – יותר מה-4:0 עם סנטוס מול ברצלונה בגביע העולם למועדונים ב-2011, וגם מה-4:0 שספג עם בארסה מול פ.ס.ז’ בליגת האלופות ב-2017, לפני המהפך המפורסם של ה-1:6.

לאחר התבוסה לוואשקו, המאמן קלבר חאבייר פוטר בחדר ההלבשה, ולא ימשיך להדריך את הקבוצה בליגה הברזילאית. סנטוס מדורגת כעת במקום ה-15 עם 21 נקודות בלבד - מצב שמעורר דאגה רבה בקרב האוהדים והמועדון כולו.