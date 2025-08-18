יום שני, 18.08.2025 שעה 20:37
כדורגל ישראלי  >> גביע הטוטו לאומית
גביע הטוטו לאומית 25-26
 גביע הטוטו לאומית 
00-00הפועל עפולה1
 בית 1 
00-00הפועל נוף הגליל1
00-00הפועל עכו2
00-00הפועל חדרה3
00-00מ.ס קריית ים4
 בית 2 
00-00הפועל כפ"ס1
00-00מכבי הרצליה2
00-00הפועל רעננה3
 בית 3 
00-00מכבי פ"ת1
00-00בני יהודה2
00-00הפועל כפר שלם3
00-00מכבי יפו4
 בית 4 
00-00הפועל ראשל"צ1
00-00הפועל ר"ג2
00-00מ.ס כפר קאסם3
00-00עירוני מודיעין4

דקה 48: הפועל רעננה - בני יהודה 0:0

גביע הטוטו לאומית, חצי גמר: הקבוצה מהשרון והכתומים ראש בראש על ההתקרבות לתואר, כאשר שתי הקבוצות מחפשות את השער הראשון במשחק. מי תעפיל לגמר?

|
דולב בלולו (ראובן שוורץ)
דולב בלולו (ראובן שוורץ)

רגע לפני פתיחתן הרשמית של הליגות הבכירות בישראל, רגעי ההכרעה בגביע הטוטו קורה, כאשר הערב (שני) מתקיים חצי הגמר של הליגה הלאומית, כשבשעה זו הפועל רעננה פוגשת את בני יהודה, כשבגמר מחכה מ.ס קריית ים. במקביל, נערכים גם שלושה משחקים במשחקי הדירוג – עירוני מודיעין מול הפועל חדרה, הפועל רמת גן מארחת את הפועל עכו והפועל כפר סבא פוגשת את הפועל כפר שלם.

חצי הגמר: הפועל רעננה – בני יהודה 0:0

הקבוצה מהשרון העפילה לשלב חצי הגמר בזכות כך שהצליחה לסיים בראש בית ב’, לאחר תוצאת תיקו מאופסת עם מכבי הרצליה ובזכות שני ניצחונות על הפועל כפר סבא והפועל עפולה. הכתומים העפילו מהמקום הראשון בבית ג’, לאחר שניצחו את מכבי פתח תקווה ואת מכבי קביליו יפו, וסיימו ב-1:1 עם הפועל כפר שלם.

אוהדי בני יהודה בשלט לזכר עדן ירושלמי "ל (פרטי)אוהדי בני יהודה בשלט לזכר עדן ירושלמי "ל (פרטי)

דקה 20: עד כה אין יותר מדי מצבים לשתי הקבוצות, שמתקשות לייצר מצבים.

הפועל ר”ג – הפועל עכו 1:0

האורדונים פוגשים את הצפוניים במשחקי הדירוג על המקומות 5-8, כאשר הרמת גנים הגיעו למעמד לאחר שני ניצחונות ותוצאת תיקו אחת בשלב הבתים, זאת במשחק האחרון שנגמר ב-1:1 מול הפועל ראשל”צ. מנגד, יריבתם ספגה 4:2 מקריית ים דווקא לאחר שש נקודות בבתים, ותנסה לתקן כדי לצאת בתחושה טובה מהמפעל.

דקה 21, שער! הפועל עכו עלתה ל-0:1: אחרי ערבובייה גדולה בהגנה והרחקה לא טובה של הגנת רמת גן, אשרף רבאח כבש

הפועל כפ”ס – כפר שלם 1:1

הקבוצה מהשרון מול התל אביבים במשחקי הדירוג על המקומות 9-12. המארחת פתחה את המפעל עם ניצחון על עפולה, אך המשיכה עם שני הפסדים למכבי הרצליה והפועל רעננה. בצד השני, הכתומים לא ניצחו אפילו משחק אחד במסגרת התחרות ויקוו לעשות זאת עכשיו.

דקה 7, שער! הפועל כפר סבא עלתה ל-0:1: כדור ארוך נשלח אל יואב קורן, שהתקדם ברחבה, לא התבלבל וכבש.

דקה 9, שער! הפועל כפר שלם השוותה ל-1:1: זה היה מהיר. אור רויזמן פרץ מימין שמאל, עבר את השומר שלו ובעט לרשת.

עירוני מודיעין – הפועל חדרה 1:0

העולה החדשה לליגה הלאומית פוגשת את היורדת הטרייה מליגת העל, במשחקי הדירוג על מקומות 13-16, כאשר שתי הקבוצות סיימו אחרונות בשלב הבתים. עירוני מודיעין הפסידה את כל שלושת משחקיה בבית ד', אך לא רק היא, כשגם הפועל חדרה רשמה 3 הפסדים רצופים בבית א'.

דקה 36, שער! הפועל חדרה עלתה ל-0:1: התקפה מושלמת של חדרה. כדור עומק הגיע לליאור מלה שהעביר רוחב מצד שמאל עד לצד ימין, שם פרחאת עבדי הגיע ודחק בקלות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */