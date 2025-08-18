דקה 48: הפועל רעננה - בני יהודה 0:0

רגע לפני פתיחתן הרשמית של הליגות הבכירות בישראל, רגעי ההכרעה בגביע הטוטו קורה, כאשר הערב (שני) מתקיים חצי הגמר של הליגה הלאומית, כשבשעה זו הפועל רעננה פוגשת את בני יהודה, כשבגמר מחכה מ.ס קריית ים. במקביל, נערכים גם שלושה משחקים במשחקי הדירוג – עירוני מודיעין מול הפועל חדרה, הפועל רמת גן מארחת את הפועל עכו והפועל כפר סבא פוגשת את הפועל כפר שלם.

חצי הגמר: הפועל רעננה – בני יהודה 0:0

הקבוצה מהשרון העפילה לשלב חצי הגמר בזכות כך שהצליחה לסיים בראש בית ב’, לאחר תוצאת תיקו מאופסת עם מכבי הרצליה ובזכות שני ניצחונות על הפועל כפר סבא והפועל עפולה. הכתומים העפילו מהמקום הראשון בבית ג’, לאחר שניצחו את מכבי פתח תקווה ואת מכבי קביליו יפו, וסיימו ב-1:1 עם הפועל כפר שלם.

אוהדי בני יהודה בשלט לזכר עדן ירושלמי "ל (פרטי)

דקה 20: עד כה אין יותר מדי מצבים לשתי הקבוצות, שמתקשות לייצר מצבים.

הפועל ר”ג – הפועל עכו 1:0

האורדונים פוגשים את הצפוניים במשחקי הדירוג על המקומות 5-8, כאשר הרמת גנים הגיעו למעמד לאחר שני ניצחונות ותוצאת תיקו אחת בשלב הבתים, זאת במשחק האחרון שנגמר ב-1:1 מול הפועל ראשל”צ. מנגד, יריבתם ספגה 4:2 מקריית ים דווקא לאחר שש נקודות בבתים, ותנסה לתקן כדי לצאת בתחושה טובה מהמפעל.

דקה 21, שער! הפועל עכו עלתה ל-0:1: אחרי ערבובייה גדולה בהגנה והרחקה לא טובה של הגנת רמת גן, אשרף רבאח כבש

הפועל כפ”ס – כפר שלם 1:1

הקבוצה מהשרון מול התל אביבים במשחקי הדירוג על המקומות 9-12. המארחת פתחה את המפעל עם ניצחון על עפולה, אך המשיכה עם שני הפסדים למכבי הרצליה והפועל רעננה. בצד השני, הכתומים לא ניצחו אפילו משחק אחד במסגרת התחרות ויקוו לעשות זאת עכשיו.

דקה 7, שער! הפועל כפר סבא עלתה ל-0:1: כדור ארוך נשלח אל יואב קורן, שהתקדם ברחבה, לא התבלבל וכבש.

דקה 9, שער! הפועל כפר שלם השוותה ל-1:1: זה היה מהיר. אור רויזמן פרץ מימין שמאל, עבר את השומר שלו ובעט לרשת.

עירוני מודיעין – הפועל חדרה 1:0

העולה החדשה לליגה הלאומית פוגשת את היורדת הטרייה מליגת העל, במשחקי הדירוג על מקומות 13-16, כאשר שתי הקבוצות סיימו אחרונות בשלב הבתים. עירוני מודיעין הפסידה את כל שלושת משחקיה בבית ד', אך לא רק היא, כשגם הפועל חדרה רשמה 3 הפסדים רצופים בבית א'.

דקה 36, שער! הפועל חדרה עלתה ל-0:1: התקפה מושלמת של חדרה. כדור עומק הגיע לליאור מלה שהעביר רוחב מצד שמאל עד לצד ימין, שם פרחאת עבדי הגיע ודחק בקלות.