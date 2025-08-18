יום שני, 18.08.2025 שעה 08:27
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

בליץ' הרשים, מנספורד לאבו פרחי: אתה נשאר

הקשר החדש הפגין יכולת טובה ב-1:2 על הפועל י-ם בטוטו, החלוץ: "העונה אני לא מושאל". פטאצ'י ותורג'מן נפרדו מהקהל, האחרון עדיין לא מכורטס לארה"ב

|
סייד אבו פרחי חוגג (רדאד ג'בארה)
סייד אבו פרחי חוגג (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב ניצחה אמש (ראשון) 1:2 את הפועל ירושלים וסיימה במקום החמישי את גביע הטוטו, ובכך תכניס מהמפעל השלישית בחשיבותו 510,000 שקלים. סייד אבו פרחי עם שער בכורה בבוגרים ודור תורג'מן כבשו עבור החניכים של ז'רקו לאזטיץ', שנראו טוב מאוד במחצית הראשונה כאשר עלו בהרכב שבו חלק מהשחקנים קיבלו הזדמנות ראשונה להראות את יכולתם כמו נועם בן הרוש, דני גרופר, אבו פרחי והרכש כריסטיאן בליץ'. 

הסרבי הרשים, הפגין יכולת טובה, וגם בישל את השער השני לתורג'מן. השאלה הגדולה היא האם זה הספיק כדי שכבר ביום חמישי הוא יפתח בהרכב של לאזטיץ' מול דינמו קיייב בפלייאוף הליגה האירופית ועל כך המאמן לא היה מוכן להתחייב לאחר המשחק. גם נועם בן הרוש, גרופר, הייטור, בן לדרמן ואבו פרחי נראו טוב במרבית הדקות ובמועדון בעיקר אהבו את הגישה: "במשחקים האלה יש הזדמנות להראות את היכולת ולנסות לתת למאמן חומר לחשוב עליו, והם נתנו". 

שחקן נוסף שבמכבי ת"א אהבו לראות את המשחק שלו אמש הוא הקשר, איתמר נוי, שממשיך לדפוק על דלת ההרכב הראשון של לאזטיץ'. אבו פרחי, שכבש והוחלף במחצית, סיפר לאחר המשחק כי הוא לא יושאל העונה, חרף ביקוש גדול מקבוצות רבות בליגת העל. המנכ"ל, בן מנספורד, שוחח עם אבו פרחי בשבוע שעבר וציין בפניו כי בעקבות העזיבות שהתרחשו בסגל הוא יוכל לקבל את ההזדמנות שלו העונה לדקות משחק במכבי ת"א וכי הוא לא יושאל שוב. "העונה אני לא מושאל, אנסה לקחת את ההזדמנות שלי בכל פעם שאקבל אותה, כמו שלקחתי היום", אמר אבו פרחי. 

סיד אבו פרחי מאושר (רדאד גסיד אבו פרחי מאושר (רדאד ג'בארה)

שני השחקנים שצפויים לעזוב את הקבוצה עם ווסלי פטאצ'י ודור תורג'מן. הראשון יעשה זאת לאלקמאר אחרי המשחקים נגד דינמו קייב ועשה סיבוב פרידה מהקהל עוד לפני המשחק. הוא היה לוקח חלק במשחק מול ירושלים אם היה מצליח להגיע בזמן לאימון המסכם ביום שבת, אך הטיסה שלו בוטלה והטיסה הבאה כבר נחתה לאחר האימון. בנוגע לתורג'מן, הוא נפרד מהקהל בסיום המשחק, אך נכון להבוקר הוא עדיין לא מכורטס לארה"ב. 

העסקה עם ניו אינגלנד בשלביה הסופיים, אך טרם נסגרה לגמרי. הצדדים אופטימיים שזה יקרה וכי זה הכיוון, ובכל מקרה, תורג'מן לא חייב להיות פיזית בארה"ב לצורך השלמת העסקה. חלון ההעברות ב-MLS ייסגר ביום חמישי בחצות לפי זמן מרכז, מה שאומר - ביום שישי בשעות הבוקר בישראל, ובכל מקרה כדי שההעברה תתרחש כל מה שצריך זה רק להגיש את המסמכים הנדרשים בזמן והשחקן יכול להגיע אפילו כמה ימים לאחר מכן. 

דור תורגדור תורג'מן (רדאד ג'בארה)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */