בית"ר חוזרת לשגרה, השחקנים חיזקו את שועה

אחרי הסערה סביב ועדת המשמעת של ירדן שועה, בבית״ר ירושלים מנסים להנמיך להבות ולחזור לשגרה. היום (שני) תפגוש הקבוצה מהבירה את הפועל חיפה במשחק חצי גמר גביע הטוטו בטדי והטירוף של האוהדים בשיא, כשעדיין לא התחילה העונה באופן רשמי ולמעלה מ-14,600 אוהדים רכשו כרטיסים למשחק שלא כלול במנוי.

״זו הפתעה נעימה, זה מראה שהקהל שלנו בא רעב לעונה הזו ואוהב את הקבוצה, צריך להחזיר לו על הדשא״, אמרו בבית״ר. נכון להיום בבוקר, ההכנסות של בית״ר ממכירת הכרטיסים עומדת על כ-950,000 ש״ח. מבחינת ההרכב שאיתו יעלה ברק יצחקי הערב, נראה שלא יהיו שינויים מההרכב שפתח במשחק האחרון מול ריגה.

טימוטי מוזי, עומר אצילי וסמואל קאלו בחוד, עדי יונה, אילסון טבארש וירין לוי תורגלו בקישור. שחקני בית״ר חיזקו את הקפטן ירדן שועה אחרי שנחשפו לעונש שספג השחקן, בקבוצה מקווים שהסיפור סביב ירדן שועה לא יפגע מקצועית בקבוצה עד החזרה שלו למגרשים במחזור השני של הליגה.