ליגה ברזילאית 25-26
439-3619פלמנגו1
3915-2418פלמייראס2
3713-3119קרוזיירו3
3317-2518באהיה4
2911-2318בוטאפוגו5
2922-2420סאו פאולו6
2818-2817מיראסול7
2724-2318פלומיננזה8
2726-2220ברגנטינו9
2519-1919סיארה10
2421-2018אתלטיקו מיניירו11
2426-2219אינטרנסיונל12
2325-1919גרמיו13
2225-1920קורינתיאנס14
2129-2019סאנטוס15
1924-2518ואסקו דה גמה16
1924-1820ויטוריה17
1538-1518ג'ובנטוד18
1531-1919פורטלזה19
1027-1218ספורט רסיפה20

ניימאר מירר בבכי, סנטוס הובסה 6:0 מול קוטיניו

אקס ליברפול וברצלונה בלט בניצחון ואשקו דה גאמה והנחיל לבן ארצו חסר האונים את התבוסה הקשה ביותר בקריירה. אוהדי סנטוס מחו: "בושה". המאמן פוטר

|
ניימאר (רויטרס)
ניימאר (רויטרס)

שני חברים ותיקים, למעלה מ-20 שנות היכרות וקריירות כמעט מקבילות, ניימאר ופיליפה קוטיניו נפגשו מחדש על כר הדשא במשחק בין סנטוס לוואשקו דה גאמה באצטדיון מורומביס. החברות הארוכה נדחקה הצידה ברגע שהשופט שרק לפתיחת המשחק, כשקוטיניו גונב את ההצגה עם צמד מרשים בניצחון האדיר של קבוצתו 0:6. אוהדי סנטוס לא הסתירו את אכזבתם מהתבוסה הביתית, ובשלבים מסוימים אף שרו בקול את שמו של חורחה סמפאולי.

שני הכוכבים הברזילאים הראו כבר בדקות הראשונות ניצוצות מהאיכות שלהם, אך דווקא לוקאס פיטון היה זה שפתח את החגיגה לפני הדקה ה-20, לאחר הגבהה מצוינת של נונו מוריירה מהאגף הימני. השער העיר את ניימאר, שקיבל כרטיס צהוב שימנע ממנו לשחק במשחק הבא מול באהיה. לסנטוס נפסק פנדל שבוטל בשל נבדל של גילהרמה. המחצית הראשונה הייתה שקולה למדי, עם שלושה מצבים לסנטוס מול חמישה של ואשקו.

אבל הכל השתנה במחצית השנייה, כאשר הקבוצה של פרננדו דיניז פתחה במתקפה אדירה עם ארבעה שערים בתוך עשר דקות בלבד. דויד כבש את השני, קוטיניו את השלישי והחמישי, וריאן הוסיף את הרביעי. היתרון המוחץ התרחב עוד לפני הדקה ה-70, כשצ’ה צ’ה כבש את השישי והאחרון לערב ההיסטורי.

ניימאר (רויטרס)ניימאר (רויטרס)

קוטיניו יצא המנצח מהדו קרב הראשון מול חברו הוותיק ניימאר, עם הופעה מזהירה שניגדה את חוסר האונים של הכוכב מול העוצמה ההתקפית של ואשקו דה גאמה. שחקן ברצלונה ופאריס סן ז’רמן לשעבר סיים את המשחק בדמעות, לאחר התבוסה הקשה ביותר שספג מאז החל את הקריירה שלו, מה שהוביל גם לפיטורי המאמן קלבר חאבייר מיד בסיום המשחק.

אוהדי סנטוס, שלא היו יכולים לשאת את התמונה המביכה של שחקניהם, צעקו מהיציעים "איזו בושה!" ואף קראו "תצאו החוצה, עצלנים, תכבדו את סנטוס, הקבוצה הטובה בעולם!" הקהל אף הזכיר בשירה את שמו של חורחה סמפאולי, שאמנם אינו מועסק כיום, אך עדיין זוכה להערכה רבה בקרב חלק גדול מהאוהדים. בעקבות התוצאה הקשה הזו, סנטוס נותרה תקועה קרובה מאוד לאזור הירידה.

ניימאר ברקע שחקני ואשקו חוגגים (IMAGO)ניימאר ברקע שחקני ואשקו חוגגים (IMAGO)
