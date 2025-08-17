"דור תורג'מן ופטאצ'י? אם הם יעזבו אז נדבר"

מכבי תל אביב סיימה במקום ה-5 בגביע הטוטו, אחרי שניצחה הערב (ראשון) 1:2 את הפועל ירושלים במשחקי הדירוג. מבחינת האלופה, ההתמודדות הייתה בצל עזיבתם הצפויה של דור תורג’מן ו-ווסלי פטאצ’י, שלא היה בסגל. החלוץ עצמו היה בין הכובשים, יחד עם סייד אבו פרחי כאשר הרכש כריסטיאן בליץ’ ערך בכורה בצהוב. גיא בדש צימק בפנדל לזכות הקבוצה מהבירה.

עם תום ההתמודדות, דיבר המאמן המנצח, ז’רקו לאזטיץ’: “אני מסופק ממה שראיתי, הגישה הייתה נכונה והגענו להרבה הזדמנויות. המשחק שלנו היה טוב”. על בליץ’ והאפשרות שיפתח מול דינמו קייב: “הוא יכול לשחק טוב יותר”. על תורג’מן ופטאצ’י, שעשויים כאמור לעבור ליעדים חדשים: “הם השחקנים שלנו. אם הם יעזבו? אז נדבר”. על היריבה הבאה בפלייאוף הליגה האירופית: “כל משחק הוא חשוב והניצחון הזה היה חלק מההכנה, יש לנו שלושה ימים כדי להתכונן”.

“פטאצ’י לא היה בסגל מאותה סיבה של שאר השחקנים, אני לא יודע אם הוא שיחק את משחקו האחרון במכבי ת”א. אם הקריאות נגדי עוזרות לקבוצה, אז אני בסדר עם הקריאות נגדי, אני סרבי ולמדנו מנובאק ג’וקוביץ לשמוע את הקריאות נגד כקריאות בעד, וזה עוזר לי להתמודד. לשמוע במקום “בן זונה לאזטיץ’”, “יאללה יאללה לאזטיץ’”. הקריאות כן פוגעות, אבל זה העבר ואני מתרכז רק בקבוצה ובמשחקים הבאים שלה”, סיכם האיש על הקווים של הצהובים.

שחקני מכבי תל אביב מאושרים (רדאד ג'בארה)

נועם בן הרוש: “אני יכול לסכם את המשחק כערב טוב עבורי. לבוא לבלומפילד ולשחק מול כל האוהדים זו חוויה, כל אימון אני בא להוכיח. היה לי כיף, חיכיתי מהרגע שחתמתי להופעת הבכורה. ההחמצה? מרגיש פספוס, אבל זה כבר מאחוריי”. על הסיטואציה שלו אצל הצהובים: “הגעתי למועדון הכי גדול, יש כאן תחרות על ההרכב ואפילו על הסגל. צריך לבוא ולהוכיח, אני מאמין בעצמי שעם עבודה קשה אני אקבל את הדקות שלי”. על דינמו קייב: “משחק חשוב מאוד ואנחנו יכולים לעלות לליגה האירופית, אני מאמין בשחקנים ובקבוצה”.

סייד אבו פרחי: “אני מאוד שמח על השער הרשמי הראשון במדי מכבי ת”א, חושב שכל ילד חולם על הרגע הזה ואני שמח שהמאמן נתן לי הזדמנות ולקחתי אותה בשתי ידיים. מקווה להמשיך כך העונה. כל פעם שאקבל את ההזדמנות אני אתן הכל על המגרש כי ככה חונכתי, אני מגיל קטן במכבי ת”א וזה האופי של מכבי ת”א, אז אני שמח שיש בי את הדבר הזה ומקווה להמשיך ככה”.

סייד אבו פרחי מאושר (רדאד ג'בארה)

החלוץ המשיך: “אני הכי תורם למכבי ת”א כשאני על הדשא, כל עוד אני בדשא אין לי תלונות, גם אם צריך להיות בלם אהיה בלם. מאחל לי לקחת את השנה הזו ולפרוץ, בשנה שעברה התקדמתי יפה בשנת הבוגרים הראשונה שלי ואני מקווה להמשיך בקו הזה. הייתה לי שיחה עם בן (מנספורד) שבוע שעבר והוא אמר לי שאין סיכוי שישחרר אותי השנה, הוא אמר שיכול להיות ששחקנים ילכו ואני יכול לקבל את הבמה שלי, קיבלתי אותה היום ואני שמח שלקחתי אותה”.

זיו אריה דיבר גם הוא בסיום, והזכיר שוב לכולנו מה חשוב באמת: “מה שחשוב זה האנשים שלא היו פה היום, האנשים שהלכו לכיכר ועשו מה שצריך. זה לא עניין של פוליטיקה, אלא קארמה. המדינה הזאת בקארמה שלילית ושום דבר טוב לא יכול לקרות פה עד שלא נוציא אותם. כל השאר זה קשקוש ולא רלוונטי. ביום שלישי יש את האזכרה של הירש גולדברג פולין, אני קורא לכל מי שיכול שיבוא לתמוך בו לזכרו”.

זיו אריה (רדאד ג'בארה)

על המשחק אמר מאמן הירושלמים: “ציפיתי שהיום כולם ישחקו כדורגל אמיץ וחיובי, וזה מה שהם עשו. מרוצה מהמאמץ של השחקנים והגישה שלהם, מה שחשוב זה השבת הבאה. אי אפשר לענות על האם אנחנו מוכנים לעונה, זה תמיד בסוף תלוי בתוצאות, יש לנו קבוצה מחויבת וטובה, ילדים שרוצים ללמוד ולעבוד, ונמשיך יום יום עד המשחק הבא. מרוצה מהסגל שלי, המטרות שלנו הן לעשות אימונים טובים השבוע ולהגיע לשבת כדי לנצח. לא מחפש כלום, אם יגיעו שחקנים זו שאלה לשי ולא לי, אני מתעסק במה שיש לי ועובד איתו, ויש לי סגל טוב”.

גיא בדש: “לא עשינו משחק גדול, אבל ידענו מלכתחילה שהתוכנית היא לתת לכולם לשחק. היו הרבה חילופים במחצית ודברים מתוכננים מראש, אבל לא היינו טובים בכלל בלי קשר למכבי ת”א”. על המוכנות לליגה: “עשינו הכנה טובה מאוד, גם התוצאות וגם הדרך. נבוא מוכנים לשבת”. על היעדים העונה: “פלייאוף עליון הוא משהו ריאלי”. על הזווית שלו לגבי יום השביתה והחטופים: “הם היו צריכים להיות פה לפני שנתיים, זה פשוט צריך להיגמר ולהיעצר עכשיו”.