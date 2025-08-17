יום שני, 18.08.2025 שעה 00:37
ליגה אנגלית 25-26
30-41מנצ'סטר סיטי1
30-31טוטנהאם2
30-31סנדרלנד3
32-41ליברפול4
31-31נוטינגהאם פורסט5
30-11ארסנל6
11-11ברייטון7
11-11פולהאם8
10-01צ'לסי9
10-01ניוקאסל10
10-01אסטון וילה11
10-01קריסטל פאלאס12
00-00אברטון13
00-00לידס14
01-01מנצ'סטר יונייטד15
04-21בורנמות'16
03-11ברנטפורד17
03-01ווסטהאם18
03-01ברנלי19
04-01וולבס20

נתון מביך לאמורים, בארסנל מודים: יכולנו להפסיד

המאמן רשם הפסד 15 ב-28 משחקי פרמייר ליג ביונייטד, פרננדש מעודד: "יש תקוות גדולות להמשך". נוויל: "ארסנל הראתה חוסן". גם קין החמיא לתותחנים

|
ארסנל (IMAGO)
ארסנל (IMAGO)

המשחק הגדול הראשון של העונה בפרמייר ליג סיפק דרמה כבר במחזור הפתיחה, כשארסנל גברה הערב (ראשון) 0:1 באולד טראפורד על מנצ'סטר יונייטד. שער מקרן במחצית הראשונה הכריע משחק שבו המארחת הגיעה למצבים רבים אך התקשתה לנצל אותם, בעוד התותחנים רשמו ניצחון יוקרתי למרות שלא היו בשיאם.

הסטטיסטיקה מלמדת עד כמה ההפסד הזה כואב עבור יונייטד ועבור המאמן רובן אמורים. הפורטוגלי ספג את הפסדו ה-15 ב-28 משחקי פרמייר ליג בלבד (עם מאזן של 7 ניצחונות ו-6 תוצאות תיקו). מדובר בקצב המהיר ביותר שבו מאמן שאינו אחראי על קבוצה בליגה הבכירה מגיע לנתון כזה, מאז פול הארט בפורטסמות' ב-2009.

בצד השני, מיקל ארטטה ממשיך לכתוב היסטוריה אישית מול יונייטד. עבור המאמן הספרדי זהו הניצחון השמיני שלו מול השדים האדומים בפרמייר ליג (עם 2 תוצאות תיקו ו-2 הפסדים), נתון שרק מול וולבס יש לו מאזן טוב יותר. למעשה, אין אף מאמן בפרמייר ליג עם אחוזי הצלחה טובים יותר מול יונייטד מה-67% של ארטטה (מלבד כאלה שניהלו עד ארבעה משחקים בלבד).

גיוקרש ואררטה (IMAGO)גיוקרש ואררטה (IMAGO)

השוער דויד ראיה הודה אחרי המשחק כי זה לא היה יום קל: "האיכות לא הייתה שם. לא היינו ביום הכי טוב שלנו עם הכדור, וגם הגנתית לא היינו במיטבנו, אז זו הייתה מלחמה קשה. השגנו את השער שלנו במחצית הראשונה בקרן, ומשם נלחמנו עד הסיום”.

“הקרדיט מגיע לחבר'ה על השער הנקי. אנחנו יודעים שיכולנו גם להפסיד, אבל בכדורגל יש ימים כאלה, שבהם שלוש הנקודות חשובות יותר מהכול". על ההצלה הגדולה שלו מול מתאוס קוניה הוסיף: "אני לא יודע איך הצלחתי לעצור את זה, זה היה כל כך קרוב לרגליים שלי. שמח שעזרתי לקבוצה להשיג את הנקודות".

מנגד, הקפטן של יונייטד ברונו פרננדש סיכם תחושות מעורבות: "זה המשחק הראשון של העונה, אז אי אפשר לדבר על צעד קדימה. ספגנו שער ממצב נייח מוקדם, אבל משם ארסנל כבר לא יצרה מצבים. אנחנו יצרנו הרבה מצבים ולא כבשנו, אז נצטרך לעשות את זה טוב יותר בפעם הבאה. שלטנו במשחק, היינו טובים עם הכדור, אבל לא הבקענו וזה הדבר השלילי ביותר".

ברונו פרננדש מקשה על מרטין אודגור (IMAGO)ברונו פרננדש מקשה על מרטין אודגור (IMAGO)

פרננדש גם התייחס לאירוע שבו השוער אלטאי ביינדיר התקשה להתמודד בקרן: "כשנוגעים בשוער והוא לא יכול לקפוץ, זה הופך את זה לקשה מאוד. אמרו לנו שיתחילו לשרוק יותר כששחקנים חוסמים בלי להסתכל על הכדור, אבל זה היה רק דיבורים". על הרכש החדש קוניה ובריאן אמבואמו אמר: "הם יצרו הרבה והיו בעמדות הנכונות. אנחנו יודעים שהם מסוכנים ואיום תמידי. זו הייתה הופעה ראשונה טובה שלהם ואני בטוח שהם יראו אפילו יותר בהמשך".

על המשך הדרך העונה הוסיף הקפטן: "יש לנו תקוות גדולות לגבי מה שאנחנו רוצים לעשות ולהשיג. היו גם דברים חיוביים כמו אופי ויצירת מצבים. אהבתי מאוד את התגובה של האוהדים בסיום, זה היה יותר סימן של תקווה ממה שעשינו על הדשא".

גם קולות פרשנות לא איחרו לבוא. גארי נוויל אמר: "ארסנל נאלצה להילחם והראתה הרבה חוסן. היא לא הייתה בשיאה, אבל להגיע לכאן או לאיתיחאד ולצאת עם שלוש נקודות, זה ענק". רוי קין הוסיף: "זוהי פתיחת עונה חשובה לארסנל, במיוחד כשהקבוצות הגדולות האחרות פתחו טוב. המחצית השנייה לא הייתה איכותית, אבל ביום הפתיחה לוקחים את הניצחון וממשיכים הלאה".

רוי קין (צילום מסך)רוי קין (צילום מסך)

קלינטון מוריסון דווקא בחר לשבח את יונייטד: "היא יצרה הרבה מצבים. מתאוס קוניה ובריאן אמבואמו יהיו מצוינים. שניהם יכולים להתמודד עם החולצה הגדולה הזו. בעונה שעברה ראיתי אוהדים עוזבים 20 דקות לפני הסיום, הפעם כולם נשארו כדי למחוא כפיים".

כך או כך, ארסנל מסמנת וי ראשון במרוץ הצמרת הצפוי, בעוד יונייטד כבר מוצאת את עצמה עם הרבה סימני שאלה, ובעיקר עם נתון סטטיסטי לא פשוט לגבי מאמנה החדש.

/* LAST / NEXT ROUNDs */