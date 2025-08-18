יום שני, 18.08.2025 שעה 08:26
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

בסרביה עוקבים אחרי מצבו של סברינה במכבי חיפה

בתקשורת הסרבית התייחסו לקיצוני של הירוקים שעלול להיפרד מהקבוצה: "הרשים בעבר את בכר, אבל חיפה כבר לא בונה עליו". קאמבק לפרטיזן בלגרד על הפרק?

סברינה (IMAGO)
סברינה (IMAGO)

בתקשורת הסרבית עלתה אפשרות מפתיעה הנוגעת לקסנדר סברינה, שחקן הכנף של מכבי חיפה, שעשוי לשוב לפרטיזן בלגרד. סברינה, שהצטרף לירוקים בקיץ שעבר לבקשתו של המאמן ברק בכר, מצא עצמו כמי שעשוי להיפרד כבר בחלון הנוכחי מהמועדון.

הקיצוני הגיע לכרמל בעסקה שהוערכה בכ-1.5 מיליון אירו, ובמהלך עונת 2024/25 רשם 28 הופעות בכל המסגרות, בהן כבש שישה שערים והוסיף בישול אחד. “אף שמדובר בתפוקה נאה, במועדון הישראלי לא התרשמו כי מדובר בשחקן סביבו ניתן לבנות את העתיד”, נכתב בסרביה.

לפי הדיווחים בסרביה, סברינה עצמו לא מופתע, שכן מלכתחילה ביקש לעזוב את ישראל כדי למצוא סביבה חדשה שתאפשר לו יציבות מקצועית ודקות משחק רבות יותר. על אף שנותרו לו חוזה עד 2027 ושכרו מוערך בכ-250 אלף אירו לעונה, במכבי חיפה מקווים להחזיר לפחות חלק מההשקעה באמצעות מכירה.

קסנדר סברינה (עמרי שטיין)קסנדר סברינה (עמרי שטיין)

כעת, מי שעשויה להיכנס לתמונה היא פרטיזן, בה שיחק בעבר ורשם 48 הופעות רשמיות עם שמונה שערים ושני בישולים. הקבוצה מבלגרד זוכרת היטב את היכולות שהפגין בעבר, ובסרביה טוענים כי ייתכן שהקאמבק לשורות המועדון הוא אפשרות, במיוחד לנוכח העובדה שהשחקן אינו נחשב לנטל כלכלי כבד: “ההופעות שלו בפרטיזן נתנו לו נקודות אצל בזמנו ברק בכר כשזה עבד בסרביה, ובכר ראה בו הרבה פוטנציאל”.

בינתיים, סברינה מחפש את היעד הבא בקריירה, והעתיד שלו תלוי במידה רבה במשא ומתן שייפתח בתקופה הקרובה. פרטיזן נחשבת כרגע לאחת האופציות המעניינות ביותר, אך אין ספק שיהיו קבוצות נוספות שיעקבו מקרוב אחר ההתפתחויות: “בהתחשב באיכויות שלו ובכך שהוא לא צפוי להיות יקר, אמור להיות עניין רב”, טענו בסרביה.

