בהכנה האחרונה: נבחרת ישראל נכנעה למונטנגרו

אמנם לא כך אריאל בית הלחמי רצה להגיע ליורובאסקט 2025, אך זה המצב. המשחק האימון האחרון של נבחרת ישראל לקראת אליפות אירופה בעוד 11 ימים, הכחולים לבנים פגשו את מונטנגרו ולא ממש הצליחו להתמודד עם היריבה. הנבחרת רדפה מהפתיחה ועד הסיום, ובסופו של דבר נכנעה למונטנגרים עם 88:76 היום (ראשון).

לפני התוצאה, החדשות הגדולות הגיעו מכיוונו של ים מדר שפתח בחמישייה של אריאל בית הלחמי, מה שמראה שהוא כנראה כשיר לאליפות אירופה. הכחולים לבנים החלו לא טוב ונקלעו לפתיחה נהדרת של כוכב היריבה ניקולה ווצ’ביץ’, שקלע 10 מתוך 15 הנקודות הראשונות של המונטנגרים בדרך ליתרון 3:15, כאשר התעוררות של רומן סורקין ונמרוד לוי קבעה פיגור 25:17 אחרי רבע 1.

המגמה נמשכה ברבע השני, כשווצ’ביץ’ המשיך להעניש את ישראל בכל הזדמנות והגיע ל-18 נקודות שלוש דקות לסיום המחצית הראשונה, ובסופו של דבר מונטנגרו הובילה בהפסקה 37:49, וכוכב שיקגו עם 18 נקודות וחמישה ריבאונדים, ואצל ישראל תומר גינת הוביל את הקלעים עם 9 נקודות, כשרומן סורקין הוסיף 7 נקודות משלו.

אריאל בית הלחמי (לילך וויס-רוזנברג)

הרבע השלישי נפתח טוב מבחינת ישראל, כשהיא אפילו צימקה עד למינוס 5, אבל ווצ’ביץ’ שוב התעורר וסיים עם 27 נקודות אחרי שלושה רבעים כדי לתת יתרון 56:68. ברבע הרביעי המגמה נמשכה, מונטנגרו המשיכה ללהוט, הגיעה ליתרון שיא של 56:74 ובסופו של דבר המשיכה לשייט לניצחון, כדי להכניע את בית הלחמי וחניכיו 11 יום לפני פתיחת היורובאסקט. ווצ’ביץ’ סיים עם 27.

זה היה משחק האימון החמישי של נבחרת ישראל לקראת אליפות אירופה, ובסך הכל היא רשמה הפסד למונטנגרו, ניצחון על יוון, ניצחון על קפריסין, הפסד לאסטוניה וניצחון על גאורגיה. נזכיר, חניכיו של בית הלחמי ישחקו בבית ד’ יחד עם נבחרת צרפת, נבחרת איסלנד, נבחרת פולין, נבחרת סלובניה ונבחרת בלגיה, המשחק הראשון? יום חמישי, 28.8 נגד איסלנד ב-15:00.

קלעו לנבחרת לישראל: רומן סורקין 16 נק’, תומר גינת 13, דני אבדיה וים מדר 12 כ"א, בר טימור 7, נמרוד לוי 5, קאדין קרינגטון 4, רפי מנקו וגיא פלטין 3 כ”א, איתן בורג ואיתי שגב 2 כ"א.