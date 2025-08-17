יום רביעי, 20.08.2025 שעה 04:26
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
00-00צ'כיה1
00-00פורטוגל2
00-00לטביה3
00-00טורקיה4
00-00שבדיה5
00-00פינלנד6
00-00מונטנגרו7
00-00גרמניה8
00-00אנגליה9
00-00ליטא10
00-00סרביה11
00-00אסטוניה12
00-00גאורגיה13
00-00ספרד 14
00-00בלגיה15
00-00צרפת16
00-00יוון17
00-00איטליה 18
00-00סלובניה19
00-00פולין20
00-00בוסניה21
00-00קפריסין22
00-00ישראל23
00-00איסלנד24

בהכנה האחרונה: נבחרת ישראל נכנעה למונטנגרו

בית הלחמי וחניכיו רדפו מהפתיחה ועד לסיום, ולבסוף הפסידו 88:76 לנבחרת מבית ב'. סורקין וגינת בלטו, מדר חזר, 27 נק' לווצ'ביץ'. כעת: לדבר האמיתי

|
בר טימור (קרדיט: איגוד הכדורסל)
בר טימור (קרדיט: איגוד הכדורסל)

אמנם לא כך אריאל בית הלחמי רצה להגיע ליורובאסקט 2025, אך זה המצב. המשחק האימון האחרון של נבחרת ישראל לקראת אליפות אירופה בעוד 11 ימים, הכחולים לבנים פגשו את מונטנגרו ולא ממש הצליחו להתמודד עם היריבה. הנבחרת רדפה מהפתיחה ועד הסיום, ובסופו של דבר נכנעה למונטנגרים עם 88:76 היום (ראשון).

לפני התוצאה, החדשות הגדולות הגיעו מכיוונו של ים מדר שפתח בחמישייה של אריאל בית הלחמי, מה שמראה שהוא כנראה כשיר לאליפות אירופה. הכחולים לבנים החלו לא טוב ונקלעו לפתיחה נהדרת של כוכב היריבה ניקולה ווצ’ביץ’, שקלע 10 מתוך 15 הנקודות הראשונות של המונטנגרים בדרך ליתרון 3:15, כאשר התעוררות של רומן סורקין ונמרוד לוי קבעה פיגור 25:17 אחרי רבע 1.

המגמה נמשכה ברבע השני, כשווצ’ביץ’ המשיך להעניש את ישראל בכל הזדמנות והגיע ל-18 נקודות שלוש דקות לסיום המחצית הראשונה, ובסופו של דבר מונטנגרו הובילה בהפסקה 37:49, וכוכב שיקגו עם 18 נקודות וחמישה ריבאונדים, ואצל ישראל תומר גינת הוביל את הקלעים עם 9 נקודות, כשרומן סורקין הוסיף 7 נקודות משלו.

אריאל בית הלחמי (לילך וויס-רוזנברג)אריאל בית הלחמי (לילך וויס-רוזנברג)

הרבע השלישי נפתח טוב מבחינת ישראל, כשהיא אפילו צימקה עד למינוס 5, אבל ווצ’ביץ’ שוב התעורר וסיים עם 27 נקודות אחרי שלושה רבעים כדי לתת יתרון 56:68. ברבע הרביעי המגמה נמשכה, מונטנגרו המשיכה ללהוט, הגיעה ליתרון שיא של 56:74 ובסופו של דבר המשיכה לשייט לניצחון, כדי להכניע את בית הלחמי וחניכיו 11 יום לפני פתיחת היורובאסקט. ווצ’ביץ’ סיים עם 27.

זה היה משחק האימון החמישי של נבחרת ישראל לקראת אליפות אירופה, ובסך הכל היא רשמה הפסד למונטנגרו, ניצחון על יוון, ניצחון על קפריסין, הפסד לאסטוניה וניצחון על גאורגיה. נזכיר, חניכיו של בית הלחמי ישחקו בבית ד’ יחד עם נבחרת צרפת, נבחרת איסלנד, נבחרת פולין, נבחרת סלובניה ונבחרת בלגיה, המשחק הראשון? יום חמישי, 28.8 נגד איסלנד ב-15:00.

קלעו לנבחרת לישראל: רומן סורקין 16 נק’, תומר גינת 13, דני אבדיה וים מדר 12 כ"א, בר טימור 7, נמרוד לוי 5, קאדין קרינגטון 4, רפי מנקו וגיא פלטין 3 כ”א, איתן בורג ואיתי שגב 2 כ"א.

הארפר: ״המטרה שלנו היא היורוקאפ״
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */