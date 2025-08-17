יום שני, 18.08.2025 שעה 04:24
כדורגל עולמי

צ'לסי ופאלאס נפרדו ב-0:0, ניצחון נהדר לפורסט

הבלוז פתחו עונה מול מחזיקת מגן הקהילה וסיימו רק עם תיקו ביתי מאכזב. 1:3 לטריקי טריז על ברנטפורד עם שלושה שערים בחצי הראשון, צמד לכריס ווד

|
אברצ'י אזה מול ריס ג'יימס (רויטרס)
אברצ'י אזה מול ריס ג'יימס (רויטרס)

כמה כיף שהכדורגל האנגלי חזר. המחזור הראשון של עונת 2025/26 בפרמייר ליג נמשך היום (ראשון) וסיפק לנו מפגשים מסקרנים, כשבמוקד צ’לסי שמגיעה עם המון ציפיות, פתחה עם משחק ביתי מול קריסטל פאלאס שהסתיים רק ב-0:0. במקביל, הקבוצה המפתיעה של העונה שעברה נוטינגהאם פורסם, התחילה בסערה עם 1:3 על ברנטפורד.

צ’לסי – קריסטל פאלאס 0:0

החבורה של אנזו מרסקה שבה לזירה המקומית כשב-24/25 זה נגמר במקום הרביעי צמוד צמוד למנצ’סטר סיטי, כשהפעם עם גביע העולם למועדונים בארון ושחקנים חדשים בסגל – אפשר לחלום בגדול יותר. למרות זאת, הבלוז יחכו למחזור הבא מול ווסטהאם כדי להשיג שלוש נקודות ראשונות אחרי שכאמור נפרדו מהנשרים בתיקו ללא שערים. בצד החיובי לפחות עבורו, הרכש אסטבאו ויליאן עלה לבכורה בליגה האנגלית בדקה ה-54.

האורחת בסטמפורד ברידג’ באה במצב רוח מרומם לאור זכייתה במגן הקהילה על חשבונה של ליברפול, ואף מצאה את הרשת בדקה ה-14 מכדור חופשי של אברצ'י אזה – אך אותו גול נפסל על ידי ה-VAR שבדק ומצא כי שחקן כחול נדחף מהחומה בעבירה בזמן הבעיטה. צ’לסי שלטה, אך איימה פעם אחת למסגרת ובסופו של דבר זה לא הספיק לניצחון.

אסטבאו נכנס לכר הדשא (רויטרס)אסטבאו נכנס לכר הדשא (רויטרס)

נוטינגהאם פורסט – ברנטפורד 1:3

איזו עונה אדירה עברה על הטריקי טריז ב-24/25. נונו אספיריטו סנטו וחניכיו תפסו את המקום השביעי בליגה האנגלית, מה שנחשב להצלחה לא מבוטלת. ונראה שלאחר אותו הישג, פורסט לא מתכוונת להוריד רגל מהגז כשלמעשה את ההתמודדות מול הדבורים היא הכניעה כבר במחצית הראשונה לעיני הקהל הביתי באצטדיון הסיטי גראונד.

בדקה ה-5, היה זה כריס ווד שהגיב בצורה פנטסטית לכדור חוזר מקרן, אותו הדביק לרשת העליונה בבעיטה נהדרת. אחריו, דן אנדוייה הכפיל את היתרון (42’) – מה שפתח לכריס ווד עוד יותר את התאבון כשזה השלים צמד (47’) עוד לפני השריקה להפסקה מבישול נהדר במסירת עומק ארוכה וחדה של אליוט אנדרסון. בדקה ה-78, איגור טיאגו צימק בפנדל.

שחקני נוטינגהאם פורסט חוגגים עם כריס ווד (IMAGO)שחקני נוטינגהאם פורסט חוגגים עם כריס ווד (IMAGO)
