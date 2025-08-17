חזר מוקדם מדי? חוסר ודאות לגבי מצבו של מסי

אינטר מיאמי ניצחה 1:3 לפנות בוקר את לוס אנג’לס גלאקסי במחזור ה-29 של ה-MLS. בתרחיש אידאלי, אלו היו אמורות להיות חדשות טובות עבור הבחורים של חאבייר מסצ’ראנו, שכן ליאו מסי חזר לפעולה והיה הגיבור עם שער ובישול, אך יש משהו שלא נלקח בחשבון: תחושת אי הנוחות בשריר הירך האחורי שלו עדיין לא חלפה.

אמנם הופעתו של מסי, ביחס לסטטיסטיקות שסיפק ב-45 דקות במחצית השנייה, הוגדרה כהצגה נוספת, אך סימני השאלה עשויים לחזור שוב לקראת רבע גמר גביע הליגות מול טיגרס. הכוכב הארגנטינאי הראה סימנים של כאב בירך וקיבל עיסויים קצרים במספר הזדמנויות.

נקודה נוספת שעלתה היא שמסי התרחק שוב ושוב מהמהלכים ההתקפיים של אינטר מיאמי, ואף בחר שלא לבעוט קרנות מצד ימין, מקום שממנו הוא לעיתים מפתיע את השוער היריב בניסיונות לשער אולימפי. בנוסף, גם בחגיגת השער שלו לא נראה רגוע כהרגלו, וחברים לקבוצה כמו רודריגו דה פול וגורדי אלבה ניגשו לשוחח איתו. בסיום המשחק הוא מיהר לחדר ההלבשה באצטדיון צ’ייס, וכעת נותר להמתין לעדכונים רשמיים מהמועדון.

ליאו מסי (רויטרס)

במסיבת העיתונאים נשאל חאבייר מסצ’ראנו על התכנון לגבי מסי, ורודריגו דה פול הצטרף גם הוא: "עם ליאו, הרעיון היה לתת לו 45 דקות כדי שיוכל להרגיש את עצמו. עם רודריגו, לצערנו, הוא לא התאמן כמעט כל השבוע, ולא רצינו למהר ולהעלות אותו בהרכב בלי אימונים. לגבי ליאו, עוד לא ראיתי אותו, מחר נראה איך הוא מרגיש".

שאלה נוספת הייתה אם ייתכן שהחזרה של מסי הייתה מוקדמת מדי, ועל כך השיב: "הוא רוצה לשחק בכל משחק. הוא רצה לשחק גם באורלנדו, אבל זה היה בלתי אפשרי. צריך להבין למה ליאו הוא ליאו, הוא תמיד רוצה להיות על המגרש, שם הוא הכי מאושר. לפעמים אנחנו מנסים להסביר לו שצריך להתקדם לאט יותר, אבל בסופו של דבר הוא מכיר את עצמו טוב מאוד. היום ניסינו לתת לו דקות כדי שיכנס לקצב לקראת יום רביעי והמשחקים הבאים".

חזר מוקדם מדי? מסי (רויטרס)

באותה נשימה הוסיף מסצ’ראנו: "הוא שחקן יוצא דופן. האמת היא שמה שראיתם גם אני ראיתי, את אי הנוחות בשריר הירך. ברור שהוא לא היה ב-100% נוחות. עם זאת, ככל שחלפו הדקות הוא השתחרר יותר, ונצטרך לראות איך הוא מסיים מבחינת העייפות. בסופו של דבר, הוא היה פצוע במשך שבועיים. הדבר החשוב הוא שהוא סיים את המשחק, ומחר נצטרך לראות איך הוא מרגיש".