יום ראשון, 17.08.2025 שעה 19:47
ליגה אנגלית 25-26
30-41מנצ'סטר סיטי1
30-31טוטנהאם2
30-31סנדרלנד3
32-41ליברפול4
31-31נוטינגהאם פורסט5
11-11ברייטון6
11-11פולהאם7
10-01צ'לסי8
10-01ניוקאסל9
10-01אסטון וילה10
10-01קריסטל פאלאס11
00-00ארסנל12
00-00אברטון13
00-00מנצ'סטר יונייטד14
00-00לידס15
04-21בורנמות'16
03-11ברנטפורד17
03-01ווסטהאם18
03-01ברנלי19
04-01וולבס20

קוניה בהרכב של יונייטד, גיוקרש מנגד בארסנל

השדים האדומים והתותחנים יפתחו עונה במשחק גדול (18:30): הרכש מברזיל יתחיל אצל המארחת, גם אמבאומו כשביינדיר בשער. סובימנדי ורייס ב-11 בצד השני

מתאוס קוניה ו-ויקטור גיוקרש (IMAGO)
מתאוס קוניה ו-ויקטור גיוקרש (IMAGO)

עונת 2025/26 בפרמייר ליג כבר נפתחה, כשהערב (ראשון) ב-18:30 מצפה לנו המפגש הכי גדול של המחזור הראשון – בו מנצ’סטר יונייטד תארח את ארסנל. החבורה של רובן אמורים חייבת ספתח חיובי אחרי שנה מזעזעת בזירה המקומית, בעוד סגנית האלופה רוצה להתחיל עם הצהרת כוונות ברורה לגבי תואר האליפות.

הרכב מנצ’סטר יונייטד: אלטאי ביינדיר, דיוגו דאלו, מתיאס דה ליכט, לוק שואו, לני יורו, קאסמירו, ברונו פרננדש, פטריק דורגו, בריאן אמבאומו, מתאוס קוניה ומייסון מאונט.

הרכב ארסנל: דויד ראיה, בן ווייט, וויליאם סאליבה, גבריאל, ריקרדו קלאפיורי, מרטין אודגור, מרטין סובימנדי, דקלן רייס, בוקאיו סאקה, ויקטור גיוקרש וגבריאל מרטינלי.

המשחק האחרון בין הקבוצות באולד טראפורד בעונה שעברה הסתיים ב-1:1, כשהמשחק לפניו בליגה נגמר ב-0:2 לתותחנים. בין לבין נפגשו הצדדים בגביע הליגה, שם העפילו השדים האדומים בזכות ניצחון בפנדלים אחרי 1:1 בתום הזמן החוקי.

