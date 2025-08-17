קוניה בהרכב של יונייטד, גיוקרש מנגד בארסנל

עונת 2025/26 בפרמייר ליג כבר נפתחה, כשהערב (ראשון) ב-18:30 מצפה לנו המפגש הכי גדול של המחזור הראשון – בו מנצ’סטר יונייטד תארח את ארסנל. החבורה של רובן אמורים חייבת ספתח חיובי אחרי שנה מזעזעת בזירה המקומית, בעוד סגנית האלופה רוצה להתחיל עם הצהרת כוונות ברורה לגבי תואר האליפות.

הרכב מנצ’סטר יונייטד: אלטאי ביינדיר, דיוגו דאלו, מתיאס דה ליכט, לוק שואו, לני יורו, קאסמירו, ברונו פרננדש, פטריק דורגו, בריאן אמבאומו, מתאוס קוניה ומייסון מאונט.

הרכב ארסנל: דויד ראיה, בן ווייט, וויליאם סאליבה, גבריאל, ריקרדו קלאפיורי, מרטין אודגור, מרטין סובימנדי, דקלן רייס, בוקאיו סאקה, ויקטור גיוקרש וגבריאל מרטינלי.

המשחק האחרון בין הקבוצות באולד טראפורד בעונה שעברה הסתיים ב-1:1, כשהמשחק לפניו בליגה נגמר ב-0:2 לתותחנים. בין לבין נפגשו הצדדים בגביע הליגה, שם העפילו השדים האדומים בזכות ניצחון בפנדלים אחרי 1:1 בתום הזמן החוקי.