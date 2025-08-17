סערה סביב אייל גולן: ההתאחדות במכתב לעירייה

המתיחות בין ההתאחדות לכדורגל בישראל לעיריית רמת גן סביב קיום הופעות הזמר אייל גולן באצטדיון רמת גן הולכת ומחריפה. במכתב חריף ששלח עו"ד עמית פינס, היועץ המשפטי של ההתאחדות, לעו"ד אפרת דידי-קונפינו מהעירייה, נטען כי העירייה "מתכחשת לעמדותיה הקודמות ונוקטת סחבת מכוונת" במטרה להימנע מדיון ענייני בנושא.

לדברי ההתאחדות, סוכם בעבר כי פיילוט ההופעות של עומר אדם ישמש בסיס לבחינת האפשרות לאירוח הופעות נוספות, ובהן הופעותיו של אייל גולן. בהתאם לכך, נתקיימה ישיבה משותפת ב-3 באוגוסט ונכתב סיכום פגישה מוסכם, אולם כעת נטען כי העירייה מתנערת מהתחייבויותיה.

במכתב נכתב כי "על ההתאחדות לדעת האם ניתן להשתמש בחלקים מתפאורת ההפקה של עומר אדם לצורך הופעותיו של גולן, או להתחיל בהיערכות לשיקום הדשא במידה והאירועים לא יתקיימו". עוד הודגש כי כל הסוגיות שהועלו בפגישה האחרונות מהגנת הסביבה ועד תנועת כלי הרכב סביב האצטדיון ניתנות לפתרון מיידי.

ההתאחדות מבקשת לקבוע פגישה דחופה כבר בתחילת השבוע הבא כדי לקבל החלטות סופיות, ומזהירה כי עיכוב נוסף עלול להסב לה "נזקים ניכרים", בעוד היא פועלת, לדבריה, "בתום לב ותוך שיתוף פעולה מול העירייה".

אייל גולן (שחר גרוס)

תגובת העירייה להתאחדות

עיריית ר"ג מצידה שלחה מכתב תשובה לעו"ד פינס. בעירייה הסבירו את עמדתם לגבי המשך קיום ההופעות באצטדיון רמת גן לאחר פיילוט ההופעות של עומר אדם: "אין ספק כי האצטדיון, הרשויות השונות הרלוונטיות, התשתיות, השכונות והעסקים בסביבה מכילים את ההשלכות הבלתי נמנעות והמטרדים, כל עוד מספר האירועים, גודלם, אופיים ותדירותם מדודים, מידתיים, מחושבים ומתחשבים”.

"העירייה מבצעת הליך למידה והפקת לקחים מסודרים ורציניים מפיילוט ההופעות של עומר אדם, לרבות ניתוח תלונות והפערים שצפו ועלו בשטח ואף נצפו על ידי נציגי העירייה ובראשם ראש העיר אשר הגיע לרוב ההופעות ובכל שעה אפשרית", הוסיפו.

בעיריית רמת גן הודיעו שכחלק מתהליך הבקרה וההסדרה תתקיים פגישה מסודרת עם המשטרה לאור שורת המורכבויות, והעירייה תלמד לעומק את סוגיית מטרדי הרעש כתוצאה מההגברה של המופעים, בגינם התקבלו שלוש תלונות מהמשרד להגנת הסביבה.

העירייה אף תקיים הליך מסודר של הפקת לקחים פנימית ברמה העירונית ובשיח עם תושבי השכונות הסמוכות. בנוסף לכך ראש העיר אף החליט שלא תהיינה הופעות ענק סדרתיות נוספות באצטדיון עד לתום חודש ספטמבר השנה.