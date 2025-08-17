יום ראשון, 17.08.2025 שעה 17:38
כדורגל ישראלי

אביטן: אף אחד לא בעדנו, צריך להימנע מטעויות

שחקן העבר דיבר ב"שיחת היום" על השלט נגד אופ"א ("אותי לימדו שכשיש גל גדול, בדרך כלל מתכופפים") ועל הפועל ב"ש: "אין שום רעיונות ודברים חדשים"

שחקני הפועל באר שבע כועסים (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל באר שבע כועסים (רדאד ג'בארה)

לאחר ההדחה מאירופה וההפסד להפועל ת”א בגביע הטוטו, הפועל באר שבע ניצבת בפני אתגר לא פשוט בפתיחת העונה אחרי הפתיחה המאכזבת. שרון אביטן הגיע לתכנית “שיחת היום” כדי לנתח את מצבה של מחזיקת הגביע ודיבר כמובן גם על השלט שהציגו אוהדי ב”ש, בו נכתב: “יש שני דברים שצריך להשמיד – אופ”א וחמאס”.

שרון אביטן, שבוע טוב.
”אותי לימדו בחיים שכשיש גל גדול בדרך כלל מתכופפים. כרגע אנחנו צריכים להימנע מלעשות טעויות ולו הכי קטנות. כרגע אף אחד לא בעדנו, אנחנו צריכים להיות כרגע הרבה יותר שקטים כי אנחנו נמצאים במוקד העניינים”.

איך אתה רואה את פתיחת העונה של הפועל ב”ש עד עכשיו?
”לא לילד הזה פיללו, גם ההפסד אתמול מבחינתם לא היה בתכנון. אני חושב שהפועל ב”ש מאוד קהה במשחק ההתקפה שלה, שום רעיונות ודברים חדשים. בכדורגל המודרני, מאמנים מסתגלים מהר מאוד לרעיונות של היריבה ואם רן קוז’וק רוצה לשחזר את העונה הקודמת, הוא יצטרך למצוא פתרונות להתקפה, כי כרגע באיכות ההתקפה יש בעיה.

“קבוצות כבר הספיקו ללמוד את הפועל ב”ש, ורן קוז’וק, שאני מחזיק ממנו מאוד, צריך לדעת לתת את הפתרונות והרעיונות החדשים. כרגע ב”ש מתקשה מאוד להבקיע שערים בכל המסגרות, ומה שגרם לכולם להתבלבל זה המשחק באלוף האלופים מול מכבי תל אביב”.

