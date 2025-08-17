אופ”א אסרה ביום חמישי על אוהדי בית”ר ירושלים להרים שלטים למען החזרת החטוף רום ברסלבסקי והובילה לסערה. חבר הכנסת אביגדור ליברמן הגיד לדבר על הנושא בתכנית “שיחת היום”.

שלום חבר הכנסת אביגדור ליברמן. אתה גם אוהד בית”ר ירושלים וזה נגע בך בכמה נקודות.

”אופ”א הפכה להתגלמות של צביעות והתחסדות. אתם בטח זוכרים משחק לפני שנה שכמעט עשו לינץ’ באוהדי מכבי תל אביב. מישהו זוכר מה היו ההשלכות? שם לא היו שלטים, שם הייתה אלימות מאורגנת. אני לא זוכר שמישהו קיבל אפילו אזהרה, ואיפשהו זה התקבל שם בשקט. ופה, השלטים הכי מינוריים והומניים, שקוראים להחזרת חטוף הביתה, למי זה צריך להפריע? כל האיחוד האירופי ואופ”א כל הזמן מדברים על הסבל של האנשים שם בעזה, שמקבלים סיוע הומניטרי בממדים שאף מקום בעולם לא מקבל, כמו בסודאן, סומליה או לוב, והם אפילו לא טורחים לבקש שנציגים הצלב האדום לבקר אצל החטופים שלנו”.

מחפשים עכשיו להעיף אותנו מאירופה וזה רק מחזק את הבידוד העולמי.

”בשבעה באוקטובר הייתה לנו מפולת בטחונית וממפולת בטחונית הגענו למפולת מדינית. זה בלתי נתפש, איך במלחמה הכי צודקת בעולם, אנחנו נופלים. כשכל גופי ההסברה שהיו אמורים להילחם על התודעה העולמית, מתפצלים לגופים שונים ששום דבר לא יוצא מהם. במקום ליצור מטה אחד, שבו כולם מתכנסים משבע בבוקר עד שתיים בלילה ומקבלים החלטות, מגבשים תפיסה. אין כלום. הדבר היחיד שמעניין פה זה רק השלטון. התודעה בכלל בעולם, באופן כללי, כולם שואלים אותי איפה אתם?”

זה יפתיע אותך אם אופ”א תזרוק את ישראל מאירופה?

”זו תהיה מכה קשה מאוד ואני מקווה שבהתאחדות לכדורגל עושים את כל המאמצים, גם עם משרד הספורט אני מדבר ואדבר עם שר הספורט. חייבים להקים מטה חירום כדי שתהיה מערכה”.

שר הספורט שותק כי אסור להתערב פוליטית.

”הוא לא צריך להתערב פוליטית, הוא צריך להקים מטה”.

איך אתה רואה את בית”ר ירושלים מבחינה מקצועית?

”ההדחה מאירופה מאכזבת. גם בתקופת ברית המועצות ריגה לא הייתה קבוצת כדורגל טובה בלשון המעטה, אבל אני מקווה שפה בליגה יתנו פייט אמיתי על האליפות. עבר יותר מדי זמן”.

ומה דעתך לגבי סאגת ירדן שועה?

”אני לא רוצה להיכנס לזה, יש מאמן, מנהל מקצועי, יש גם סוף סוף הנהלה וצוות ניהולי. הגיע הזמן שבית”ר ירושלים תתמודד בצורה רצינית על אליפות ותביא סוף סוף אליפות לירושלים”.

אנחנו נמצאים כעת ביום העצירה. בנימין נתניהו הוציא הודעה, מה דעתך על תגובתו ומה דעתך על יום העצירה?

”כמי שמחזק את החמאס על חשבון משלמי המיסים הישראליים, אנחנו מספקים להם חשמל, מים, דלק, אותו סיועי הומניטרי שמגיע לאותם כנופיות של חמאס וככה הם מממנים את עצמם. שר האוצר נתן הוראה להעביר 3 מיליארד שקלים להעביר לסיוע בעזה. מי שהוביל מ-2009, עד התאריך הארור של השבעה באוקטובר את אותה מדיניות הכלה, ושחרר את יחיא סינוואר, הוא כתב בספר שלו איך מנע בצוק איתן ללכת עד הסוף ולחסל את חמאס. הוא מי שנתן הוראה להעביר כסף קטארי. כל הסיפור של הכסף הקטארי הייתה יוזמה אישית שלו, מליוני דולרים מדי חודש. אני ביום למחרת התפטרתי. ב-21.12.2016 הוא קיבל ממני מסמך שבו הזהרתי אותו ממה שיקרה בשבעה באוקטובר. הוא מנסה לשרוד פוליטית גם על חשבון החטופים. חיסול החמאס יקרה רק לאחר שחרור החטופים, וכל זה רק כדי לרצות את סמוטריץ’ ובן גביר”.