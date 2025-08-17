"מדוע שחר לא גינה את תקיפת האוטובוס שלנו?"

אוהדי מכבי חיפה יצרו בלגן גדול סביב השלט “רוצחים מאז 1939” שהניפו בפולין במשחק מול ראקוב. בתכנית “שיחת היום” עלו לדבר שניים מאוהדי הקבוצה על העימות עם הקבוצה הפולנית אותה פגשו בקונפרנס ליג ועל סערת השלט.

שלום תבור גולדמן, אם תוכל לספר לנו מה עבר עליכם בדקות לא פשוטות.

”אני מעל 40 שנה אוהד של מכבי חיפה בארץ וברחבי העולם ואני רוצה לציין שאני נוסע להרבה משחקים. מכבי חיפה תמיד יודעת לארגן הסעות ואבטחה, ואפילו היו מאבטחים של הקבוצה באצטדיון עצמו, כי בזמן המשחק הסתובבו כל מיני משקיפים, והמאבטחים של מכבי חיפה דאגו לשמור שאף אחד לא יגרום לכל מיני נזקים.

“לגבי השלטים, אני חושב שעושים מזה יותר מדי עניין. כנראה שיש סיבה שיש להם משהו שהם מפחדים ממנו. בתור מי שבא ממשפחה של ילידי פולין, הם יודעים למה הם מתגוננים מכל מיני האשמות. אחרי המשחק חזרנו לבודפשט והנהג אוטובוס עצר בתחנת דלק. הם הורידו אותנו מהכביש, זרקו עלינו אבנים וניסו לעשות עלינו לינץ’”.

פחדתם? חששתם שיפגעו בכם?

”בוודאי. הייתי באוטובוס של המשפחות והילדים התחילו לבכות. אם הנהג לא היה נותן גז, פורץ את המחסום ובורח, אני לא רוצה לחשוב על איזה אסון היה יכול לקרות”.

מה שלומך צחי?

”מספיק לשמוע את המילים של תבור כדי להבין את כל השיחה”.

איך קיבלת את התגובה של יעקב שחר?

”התגובה לא הופנתה אלינו כאוהדים. מה עם האוהדים? מה עם תבור שחווה לינץ’? מדוע על זה, אדון יעקב שחר יצא בגינוי חריף כמו שגינה את הקהל? מדוע יעקב שחר כל כך חושש ממחיקת ההיסטוריה של העם היהודי, שהוא עולה לתקשורת הפולנית ומגנה את זה? אז נעוף מאירופה. אז מה?”

אוהדי מכבי חיפה (IMAGO)

אתה אומר שעל מה שהפולנים עשו, אין לך בעיה שמכבי חיפה לא תשחק באירופה בשנים הקרובות?

”הפולנים הרימו שלט מומצא, כי לא מתבצע רצח עם”.

אבל ישראל נמצאת במצב שרוצים לבעוט אותנו מאירופה.

”אם יענקל’ה רוצה למנוע את זה על ידי מחיקת האוהדים, עם כל הכבוד ליעקב שחר. הגאווה היהודית, הישראלית, קודמת לכל. אתם יודעים את זה יותר טוב ממני, שבכל משחק באירופה של מכבי חיפה הקבוצה הולכת לבקר באנדרטאות, ומזמינה חיילים למשחקים, אז כן, נעוף באירופה. מה קרה?”

במכבי חיפה לא היו מודעים לשלט של היריבה.

”מחלקת הדוברות והמדיה של מכבי חיפה הן מהיחידות שמתפקדות. יעקב שחר לא רוצה להצטייר באופ”א כבעייתי, מדוע הוא לא דיבר על תקיפת האוטובוס? למה הוא לא גינה את זה?”

פנית למועדון?

”הייתי בעשרות משחקים של מכבי חיפה, מנוי משנות השמונים, הגיע הזמן אני חושב למחות. יש קווים אדומים שלא מדברים עליהם. לא על אירוע השבעה באוקטובר ולא על השואה”.

יעקב שחר ביציע (עמרי שטיין)

העולם כבר לא מכיר ב-7.10 זו המציאות של כולנו ועם זה צריך להתמודד. אז אני שואל, האם לא חכם לא להבליט את השלטים מאשר לתת להם את הפתח להעיף אותנו באירופה?

תבור: “אז חשוב לציין שאנחנו רוצים להתקרב כמה שיותר לאירופה ודווקא אני חושב שכל הארגונים באירופה הם אלו שמנסים להכניס שלטים. אני יכול לומר שבמונדיאל ברוסיה כמעט לא יצאתי חי מאחד המשחקים כי אוהדים ראו דגל ישראל וישר התנפלו עליי. את הדברים האלו אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים. הדבר החשוב ביותר הוא להימנע מהרחקות באופ”א. לפי מה שאני מכיר, אמור להיות קנס כספי. אני בטוח שאם המשחק היה פה בישראל היינו עוברים שלב ומגיעים גם לשלב הבתים. כרגע, צריך לעשות ריכוז מאמץ ולהחזיר את הספורט לישראל”.

כל עוד יש מלחמה, הספורט לא יחזור לפה. איך אתם חושבים שהעימות הזה יסתיים בין חלק מהאוהדים למכבי חיפה? כי יש חלק גדול שתומך בקבוצה.

צחי: “אני לא יכול להגיד לך על כלל האוהדים, אבל אני יכול להגיד שנכנסתי לפוסט שמכבי חיפה פרסמה לגבי טקס החטופים ורוב התגובות שם היו לגנות מכבי חיפה. יש לי חבר שכשראה את השלט שהעלו, אמר ‘סבתא שלי מתהפכת בקבר מכבוד’. אני חושב שאם יענקל’ה שחר בחר להאשים קבוצה של 150 אוהדים שנסעו לחו”ל ולהגיד שהם הבעיה של מכבי חיפה, אז אני חושב שיש אלף ואחת בעיות אחרות שמתכחשים אליהם, ולשתוק בהסכמה למעשים שנעשו על אדמת פולין, אז מה שווה הטקסים שהוא עושה למען החטופים והחללים? למה הוא שתק על רצח העם? כדי להיות באירופה? בשטראסבורג ב-2019, אוהד מכבי חיפה הותקפו”.

תבור: “אני נסעתי למשחק נגד יאנג בויז, וישב לידי אלעד קציר ז”ל, ושבועות לאחר מכן הוא נחטף וגופתו חולצה מהשבי. גם אני שירתתי הרבה זמן במילואים ואני חושב שהדבר הכי חשוב כרגע הוא לא להיאבק נגד האוהדים. כולנו צריכים לפתוח את העונה עם דף חדש ובמקום שננסה לרוץ קדימה, לפי מה שהולך לקרות השנה - זה לא נראה טוב”.