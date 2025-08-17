ינאי: הסתייגתי מהשביתה כי היא עלולה להזיק

"אין מועדון ששם על לוח ליבו את נושא החטופים והרוגי שבעה באוקטובר יותר מאשר הפועל תל אביב", כך אמר היום (ראשון) הבעלים של המועדון, עופר ינאי. התגובה הגיעה לאחר הבלאגן אצל האדומים בעקבות הפוסט שנמחק אחרי תגובת ינאי שהודיע: “לא אישרתי את זה".

הבעלים הוסיף על החטופים: “אנחנו מזכירים אותם בכל משחק, הטסנו משפחות שכולות וחיילים פצועים למשחקים באירופה יותר מכל מועדון אחר ואת הגביע שזכינו בו אנו מביאים לקברי הנרצחים והנופלים יחד עם המשפחות, תמיד עם נציגות מהמועדון. אני באופן אישי מגיע לכל משחק חשוב שלנו עם חולצה שדמותם של החטופים והנרצחים עליה.

“הסתייגתי מנושא השביתה בגלל אותה אכפתיות ומתוך מחשבה שהיא עלולה להזיק לאחינו בשבי ולהרחיק את יום שובם הביתה. במקביל, באופן אישי רשאי כל אחד לפעול עפ"י צו מצפונו.

"מאז פרסום הציוץ פנו אליי הורי חטופים, חלקם בביקורת וחלקם בתמיכה, וזה ממחיש את המורכבות ומגוון הדעות גם בתוך משפחות החטופים. אני מכבד ומחבק את כולם".

הפוסט והתגובה של ינאי (צילום מסך)

ינאי הוסיף: “לכן אני מבקש להבהיר - אין סימן שאלה לגבי הסולידריות עם המשפחות ויקיריהן. עבורנו מדובר בהזדהות עמוקה ומחויבות קדושה. אנחנו מייחלים לשובם המהיר הביתה".

כאמור, מוקדם יותר הפועל ת"א הודיעה בטוויטר כי היא מצטרפת לשביתה היום למען השבת החטופים. בתגובה ינאי כתב: “החלטה רעה, בבקשה תסירו את זה", ואכן הפוסט נמחק.