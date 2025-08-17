הפנים לדינמו קייב: 1:2 למכבי ת"א על הפועל י-ם

השחקן המצטיין
סייד אבו פרחי, ציון: 7
השחקן הצעיר של מכבי לקח את ההזדמנות שקיבל בשתי ידיים עם שער היתרון ועוד הרבה הזדמנויות מסוכנות שייצר.
השחקן המאכזב
דון סדריק, ציון: 4
הקשר המוכשר של הירושלמים לא הציג את היכולות שהתרגלנו לראות ממנו, כאשר הרבה לאבד כדורים ולא היה מדויק.
אחרי שהפסידה להפועל באר שבע במשחק אלוף האלופים ובין כל המשחקים באירופה, מכבי תל אביב פגשה היום (ראשון) את הפועל ירושלים במשחקי הדירוג של גביע הטוטו, כאשר הצהובים ניצחו 0:2 וסיימו במקום החמישי, רגע לפני שיתמודדו מול דינמו קייב בפלייאוף הליגה האירופית ביום החמישי.
כיאה למשחק שהוא לפרוטוקול ולא על תואר, כשבמקביל המשחק החשוב יהיה רק בהמשך, ז’רקו לאזטיץ’ העלה הרכב של שחקנים שקיבלו פחות דקות באירופה ואלו גמלו לו מהרגע הראשון – כאשר כל אחד הראה שמגיע לו יותר דקות והקבוצה עצמה שיחקה את אחד מהמשחקים הטובים שלה בזמן האחרון, אך כמובן במקביל צריך לזכור שגם היריבה נתנה לזה לקרות.
אלופת המדינה, כאמור, איימה מהרגע הראשון והגיעה ללא מעט הזדמנויות, כשכשהיריבה בצד השני הרבתה לאבד כדורים וחוץ מאיום בדקה הראשונה, כמעט ולא בחנה את אופק מליקה. בדקה ה-12 השער הראשון הגיע, כששגיאה בהגנת הקבוצה מהבירה גרמה לכדור לפגוע בדור תורג’מן, הגיע לסייד אבו פרחי שהתקדם לרחבה וכבש שער בכורה בצהוב.
הלחץ הגבוה של הצהובים נמשך, ההזדמנויות המשיכו לזרום, כשדור תורג’מן, שגיב יחזקאל, אבו פרחי וגם נועם בן הרוש היו קרובים להכפיל, אך בשער של האדומים היה נמצא בן גורדין, שבמחצית הראשונה, למעט הגול שספג, הביא את הופעת חייו והציל פעם אחר פעם את זיו אריה מספיגת שער.
המחצית הראשונה הסתיימה כך, ב-0:1 לצהובים, כשהשנייה נפתחה בקצב מעט נמוך יותר, אך שוב פעם טעות אדומה הניבה שער למארחת. הפעם, שחקן הרכש של הצהובים, כריסטיאן בליץ’ חילץ כדור עם חטיפה נהדרת, תורג’מן נותר חופשי ברחבה ובלי להתבלבל, קבע 0:2 לקבוצתו וכבש את שערו, אולי האחרון, במשחקו האולי האחרון בבלומפילד, רגע לפני שיעבור ל-MLS.
עד הסיום היה נראה שאולי מכבי ת”א רק תוסיף שער נוסף, אך דווקא הירושלמים הם אלה שעלו על הלוח, כאשר אושר דוידה, שנכנס כמחליף, גרם לפנדל בדקה ה-88, אליו ניגש גיא בדש ועשה 2:1, אך זה היה מעט מדי מאוחר מדי, כשהתוצאה נותרה על כנה ומכבי ת”א ניצחה.
כעת, המאמן הסרבי ושחקניו יתרכזו בדבר אחד – פלייאוף הליגה האירופית ביום החמישי הקרוב מול דינמו קייב, כשכידוע הצהובים דחו את משחק הליגה הראשון מול הפועל פתח תקווה ולמעשה יפתחו את העונה בליגה רק בעוד שבועיים, בתקווה שזה יהיה אחרי העפלה לשלב הליגה. בצד השני, לזיו אריה יש עוד הרבה עבודה לקראת שבוע שם, כאשר הפועל ירושלים תארח את מ.ס אשדוד ביום שבת.
מחצית שניה
-
'90+5
- השופט אביב קליין שרק לסיום ההתמודדות! מכבי ת"א ניצחה 1:2 את הפועל ירושלים וסיימה במקום החמישי בגביע הטוטו, רגע לפני שהיא תפגוש את דינמו קייב בפלייאוף הליגה האירופית
-
'88
- שער! הפועל ירושלים צימקה ל-2:1: אושר דוידה דרך על אלמגור ברחבה וגרם לפנדל, גיא בדש לא התבלבל, בעט ימינה וזרק את מליקה שמאלה. האם זה מאוחר מדי או שהאדומים מהבירה יצליחו להפוך?
-
'83
- חילוף אחרון בצהוב. גרופר יצא, אבישי כהן נכנס
-
'80
- גם קמארה נכנס לפנקס של השופט
-
'75
- כמעט השלישי של מכבי ת"א. מדמון קיבל את הכדור ברחבה, עבר את השומר שלו נפלא ובעט חזק, אך נעצר רק במשקוף
-
'74
- אווקה אשטה נכנס לפנקס של השופט
-
'66
- גם תורג'מן יצא, יונס מלדה נכנס במקומו
-
'66
- חילוף כפול במכבי ת"א. בליץ' יצא, אלעד מדמון נכנס
-
'63
- חילוף בהפועל ירושלים. שפראו יצא, עומר אגבדיש נכנס
-
'60
- שער! מכבי ת"א עלתה ל-0:2: בליץ' שם גליץ' וחטף כדור בצורה מושלמת, תורג'מן נותר חופשי ברחבה ובקלות כבש את השער השני של הצהובים, אולי במשחקו האחרון בקבוצה
-
'58
- חילוף בצהוב. איתמר נוי פינה את מקומו בעקבות פציעה, עידו שחר נכנס
-
'54
- אלמגור קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
-
'46
- גם סדריק דון פינה את מקומו, גיא בדש נכנס
-
'46
- איליי מדמון יצא, ינאי דיסטלפלד נכנס
-
'46
- חילוף משולש בהפועל ירושלים. דומגיוני יצא, מלמוד נכנס
-
'46
- חילוף במכבי תל אביב. אבו פרחי יצא, אושר דוידה נכנס
מחצית ראשונה
-
'43
- הצהובים לוחצים. כדור קרן מדויק מצא את אבו פרחי שנותר חופשי ונגח טוב, אך גורדין שוב היה במקום והדף את הכדור שהלך למשקוף. הייטור עט על הריבאונד, אך אשטה היה במקום והרחיק מקו השער
-
'41
- עוד הזדמנות של מכבי ת"א. יחזקאל שלח עומק נפלא לבן הרוש, אך גורדין יצא היטב וחסם את המגן
-
'40
- הצהובים קרובים לכבוש את השני. כדור ארוך נשלח, גורדין יצא לא טוב ופספס, תורג'מן עבר אותו וניסה מזווית קשה צ'יפ אל השער, אך החמיץ
-
'38
- הזדמנות נוספת למכבי תל אביב. שוב טעות אצל האדומים, שוב מתפרצת של הצהובים, כשהפעם יחזקאל בעט מחוץ לרחבה ופספס את המסגרת
-
'35
- הזדמנות נוספת למכבי תל אביב. תורג'מן הוביל מתפרצת וחדר לתוך הרחבה, הבעיטה שלו נהדפה לגורדין על ידי גורדין
-
'26
- איום נוסף לצהובים. התקפה עם הרבה מסירות באזור הרחבה של הירושלמים, שגיב יחזקאל בעט שטוח, גורדין היה במקום וקלט
-
'23
- הראל שלום לקח את הכדור כל הדרך וניסה להפתיע בבעיטה מחוץ לרחבה, אך הכדור פגע בהייטור ופספס את המסגרת במעט
-
'18
- התקפה מופלאה של מכבי. זה התחיל בחטיפה של בליץ' ששלח כדור, תורג'מן פתח רגליים ואיתמר נוי החזיר לחלוץ שבעט חזק מעל המסגרת
-
'12
- שער! מכבי ת"א עלתה ליתרון 0:1: הגנת ירושלים טעתה ובגדול, הכדור פגע בדור תורג'מן והגיע לסייד אבו פרחי שחדר לרחבה ובעט חזק מזווית קשה, גורדין לא הצליח להדוף
-
'7
- חצי מצב ראשון של מכבי ת"א. איתמר נוי נתן לאבו פרחי בשמאל שמאל וזה פרץ וניסה להעביר רוחב טוב, אך גורדין היה במקום וקלט בקלות
-
'2
- פתיחה מדהימה למשחק והזדמנות נהדרת להפועל י-ם. סדריק דון הגביה כדור נפלא ברגל שמאל אל הרחבה, אלמגור עלה ונגח טוב, אך מליקה היה במקום והדף לקרן
-
'1
- השופט אביב קליין הוציא את ההתמודדות לדרך!