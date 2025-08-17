הפנים לדינמו קייב: 1:2 למכבי ת"א על הפועל י-ם

דעת המבקר

השחקן המצטיין סייד אבו פרחי, ציון: 7

השחקן הצעיר של מכבי לקח את ההזדמנות שקיבל בשתי ידיים עם שער היתרון ועוד הרבה הזדמנויות מסוכנות שייצר. סייד אבו פרחי, ציון: 7השחקן הצעיר של מכבי לקח את ההזדמנות שקיבל בשתי ידיים עם שער היתרון ועוד הרבה הזדמנויות מסוכנות שייצר. השחקן המאכזב דון סדריק, ציון: 4

הקשר המוכשר של הירושלמים לא הציג את היכולות שהתרגלנו לראות ממנו, כאשר הרבה לאבד כדורים ולא היה מדויק. דון סדריק, ציון: 4הקשר המוכשר של הירושלמים לא הציג את היכולות שהתרגלנו לראות ממנו, כאשר הרבה לאבד כדורים ולא היה מדויק.

הרכבים וציונים

אחרי שהפסידה להפועל באר שבע במשחק אלוף האלופים ובין כל המשחקים באירופה, מכבי תל אביב פגשה היום (ראשון) את הפועל ירושלים במשחקי הדירוג של גביע הטוטו, כאשר הצהובים ניצחו 0:2 וסיימו במקום החמישי, רגע לפני שיתמודדו מול דינמו קייב בפלייאוף הליגה האירופית ביום החמישי.

כיאה למשחק שהוא לפרוטוקול ולא על תואר, כשבמקביל המשחק החשוב יהיה רק בהמשך, ז’רקו לאזטיץ’ העלה הרכב של שחקנים שקיבלו פחות דקות באירופה ואלו גמלו לו מהרגע הראשון – כאשר כל אחד הראה שמגיע לו יותר דקות והקבוצה עצמה שיחקה את אחד מהמשחקים הטובים שלה בזמן האחרון, אך כמובן במקביל צריך לזכור שגם היריבה נתנה לזה לקרות.

אלופת המדינה, כאמור, איימה מהרגע הראשון והגיעה ללא מעט הזדמנויות, כשכשהיריבה בצד השני הרבתה לאבד כדורים וחוץ מאיום בדקה הראשונה, כמעט ולא בחנה את אופק מליקה. בדקה ה-12 השער הראשון הגיע, כששגיאה בהגנת הקבוצה מהבירה גרמה לכדור לפגוע בדור תורג’מן, הגיע לסייד אבו פרחי שהתקדם לרחבה וכבש שער בכורה בצהוב.

דור תורג'מן, כבש במשחקו אולי האחרון (רדאד ג'בארה)

הלחץ הגבוה של הצהובים נמשך, ההזדמנויות המשיכו לזרום, כשדור תורג’מן, שגיב יחזקאל, אבו פרחי וגם נועם בן הרוש היו קרובים להכפיל, אך בשער של האדומים היה נמצא בן גורדין, שבמחצית הראשונה, למעט הגול שספג, הביא את הופעת חייו והציל פעם אחר פעם את זיו אריה מספיגת שער.

המחצית הראשונה הסתיימה כך, ב-0:1 לצהובים, כשהשנייה נפתחה בקצב מעט נמוך יותר, אך שוב פעם טעות אדומה הניבה שער למארחת. הפעם, שחקן הרכש של הצהובים, כריסטיאן בליץ’ חילץ כדור עם חטיפה נהדרת, תורג’מן נותר חופשי ברחבה ובלי להתבלבל, קבע 0:2 לקבוצתו וכבש את שערו, אולי האחרון, במשחקו האולי האחרון בבלומפילד, רגע לפני שיעבור ל-MLS.

עד הסיום היה נראה שאולי מכבי ת”א רק תוסיף שער נוסף, אך דווקא הירושלמים הם אלה שעלו על הלוח, כאשר אושר דוידה, שנכנס כמחליף, גרם לפנדל בדקה ה-88, אליו ניגש גיא בדש ועשה 2:1, אך זה היה מעט מדי מאוחר מדי, כשהתוצאה נותרה על כנה ומכבי ת”א ניצחה.

בן לדרמן (רדאד ג'בארה)

כעת, המאמן הסרבי ושחקניו יתרכזו בדבר אחד – פלייאוף הליגה האירופית ביום החמישי הקרוב מול דינמו קייב, כשכידוע הצהובים דחו את משחק הליגה הראשון מול הפועל פתח תקווה ולמעשה יפתחו את העונה בליגה רק בעוד שבועיים, בתקווה שזה יהיה אחרי העפלה לשלב הליגה. בצד השני, לזיו אריה יש עוד הרבה עבודה לקראת שבוע שם, כאשר הפועל ירושלים תארח את מ.ס אשדוד ביום שבת.