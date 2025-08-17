הרכבים וציונים



מרטין אודגור וקאסמירו (רויטרס) מרטין אודגור וקאסמירו (רויטרס)

הליגה אנגלית ממשיכה במחזור הפתיחה של עונת 2025/26 עם המשחק המרכזי – מנצ’סטר יונייטד מארחת באולד טראפורד את ארסנל לקרב חשוב עבור השתיים.

המארחת עברה שינוי רציני הקיץ, בעיקר בחלק ההתקפי. בריאן אמבומו, מתאוס קוניה ובנג’מין ששקו הצטרפו בהעברות יקרות, כשהם מצטרפים לברונו פרננדש כוכב הקבוצה בתקווה לייצר שינוי משמעותי אחרי עונה רעה מאוד.

מנגד, ארסנל מהמועמדות הבכירות לאליפות אחרי שסיימה שנייה בעונה שעברה, כשהקיץ הביאה סוף סוף את החלוץ המיוחד בדמות ויקטור גיוקרש, והיא מקווה שהדבר יעזור לה לעשות את קפיצת המדרגה ולהשיג ניצחון ראשון לאחר שראתה את מנצ’סטר סיטי וליברפול עושות זאת לפניה.

המשחק האחרון בין הקבוצות באולד טראפורד בעונה שעברה הסתיים ב-1:1, כשהמשחק לפניו בליגה נגמר ב-0:2 לתותחנים. בין לבין נפגשו הקבוצות בגביע הליגה, שם העפילה מנצ’סטר יונייטד בזכות ניצחון בפנדלים אחרי 1:1 בתום הזמן החוקי.