יום ראשון, 17.08.2025 שעה 19:56
יום ראשון, 17/08/2025, 18:30אצטדיון אולד טראפורדליגה אנגלית - מחזור 1
ארסנל
דקה 69
0 1
שופט: סימון הופר
מנצ'סטר יונייטד
ליגה אנגלית 25-26
30-41מנצ'סטר סיטי1
30-31טוטנהאם2
30-31סנדרלנד3
32-41ליברפול4
31-31נוטינגהאם פורסט5
11-11ברייטון6
11-11פולהאם7
10-01צ'לסי8
10-01ניוקאסל9
10-01אסטון וילה10
10-01קריסטל פאלאס11
00-00ארסנל12
00-00אברטון13
00-00מנצ'סטר יונייטד14
00-00לידס15
04-21בורנמות'16
03-11ברנטפורד17
03-01ווסטהאם18
03-01ברנלי19
04-01וולבס20
מערכת ONE | 17/08/2025 18:30
הרכבים וציונים
 
 
מרטין אודגור וקאסמירו (רויטרס)
מרטין אודגור וקאסמירו (רויטרס)

הליגה אנגלית ממשיכה במחזור הפתיחה של עונת 2025/26 עם המשחק המרכזי – מנצ’סטר יונייטד מארחת באולד טראפורד את ארסנל לקרב חשוב עבור השתיים.

המארחת עברה שינוי רציני הקיץ, בעיקר בחלק ההתקפי. בריאן אמבומו, מתאוס קוניה ובנג’מין ששקו הצטרפו בהעברות יקרות, כשהם מצטרפים לברונו פרננדש כוכב הקבוצה בתקווה לייצר שינוי משמעותי אחרי עונה רעה מאוד.

מנגד, ארסנל מהמועמדות הבכירות לאליפות אחרי שסיימה שנייה בעונה שעברה, כשהקיץ הביאה סוף סוף את החלוץ המיוחד בדמות ויקטור גיוקרש, והיא מקווה שהדבר יעזור לה לעשות את קפיצת המדרגה ולהשיג ניצחון ראשון לאחר שראתה את מנצ’סטר סיטי וליברפול עושות זאת לפניה.

המשחק האחרון בין הקבוצות באולד טראפורד בעונה שעברה הסתיים ב-1:1, כשהמשחק לפניו בליגה נגמר ב-0:2 לתותחנים. בין לבין נפגשו הקבוצות בגביע הליגה, שם העפילה מנצ’סטר יונייטד בזכות ניצחון בפנדלים אחרי 1:1 בתום הזמן החוקי.

מחצית שניה
מתאוס קוניה בין שניים (IMAGO)מתאוס קוניה בין שניים (IMAGO)
מיקל ארטטה (רויטרס)מיקל ארטטה (רויטרס)
  • '60
  • חילוף
  • נוני מדואקה נכנס במקומו של גבריאל מרטינלי
  • '60
  • חילוף
  • חילופים גם בארסנל: קאי האברץ החליף את ויקטור גיוקרש
  • '55
  • חילוף
  • חילוף במנצ'סטר יונייטד: דיוגו דאלו בחוץ, אמאד דיאלו בפנים
מחצית ראשונה
בוקאיו סאקה בפעולה (Bing Image Creator)בוקאיו סאקה בפעולה (Bing Image Creator)
דקלן רייס (IMAGO)דקלן רייס (IMAGO)
  • '42
  • כרטיס צהוב
  • אמבואמו גבר במאבק הפיזי על קלאפיורי, שתפס אותו וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
  • '38
  • החמצה
  • קונייה בכל מקום. הברזילאי נכנס בכוח לרחבת התותחנים, ניסה להעביר רוחב שדווקא הלך למסגרת וראיה היה שם כדי לרדת נמוך ולהציל
מייסון מאונט מול בן ווייט (IMAGO)מייסון מאונט מול בן ווייט (IMAGO)
ברונו פרננדש מקשה על מרטין אודגור (IMAGO)ברונו פרננדש מקשה על מרטין אודגור (IMAGO)
  • '35
  • החמצה
  • מרטין אודגור מצא זווית פנויה לבעיטה מהבלטה האהובה עליו מחוץ לרחבה, האיום הזה של ארסנל נגמר עם הדיפה של שוער המארחת
  • '33
  • החמצה
  • הגנת התותחנים נפרצה לגרמי בגלל דריבל כמעט לא הגיוני של מתאוס קוניה, אולם האחרון נכשל בביצוע מול השער וראיה קלט בקלות יחסית
פטריק דורגו בועט (רויטרס)פטריק דורגו בועט (רויטרס)
בראיין אמבואמו עם הכדור (IMAGO)בראיין אמבואמו עם הכדור (IMAGO)
  • '30
  • החמצה
  • החבורה של רובן אמורים קרובה לשוויון. פריצה מצד שמאל הביאה את פטריק דורגו למצב בעיטה מרחוק, הוא בעט בעוצמה וכבר הכניע את ראיה - אך פגע בקורה הימנית לרוע מזלו
  • '25
  • החמצה
  • אמבואמו שוב נשלח קדימה, הפעם על ידי קאסמירו. הוא ניסה להטל בשומריו ועם בעיטה מחוץ לרחבה, השיג רק קרן ליונייטד
שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)
ריקרדו קלאפיורי בטירוף אחרי הגול (IMAGO)ריקרדו קלאפיורי בטירוף אחרי הגול (IMAGO)
הנגיחה של ריקרדו קלאפיורי פנימה (רויטרס)הנגיחה של ריקרדו קלאפיורי פנימה (רויטרס)
  • '13
  • שער
  • שער! ארסנל עלתה ל-0:1: ההזדמנות הראשונה של התותחנים הניבה גול. תרגיל קרן אופייני גרם לאלטאי באיינדיר לטעות, ריקרדו קלאפיורי היה במקום הנכון כדי לדחוק פנימה עם הראש
  • '5
  • החמצה
  • יונייטד רוצה להתחיל חזק. בראיין אמבואמו נשלח קדימה, גבריאל הקשה עליו והוא הצליח להוציא רק בעיטה חלשה לידיים של דויד ראיה
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! השופט סימון הופר הוציא את ההתמודדות לדרך
דקת הדומיה לזכרם של דיוגו ז'וטה ואחיו (רויטרס)דקת הדומיה לזכרם של דיוגו ז'וטה ואחיו (רויטרס)
מנצ'סטר יונייטד וארסנל עולות לכר הדשא (IMAGO)מנצ'סטר יונייטד וארסנל עולות לכר הדשא (IMAGO)
מרטין אודגור מתכונן (IMAGO)מרטין אודגור מתכונן (IMAGO)
שחקני מנצ'סטר יונייטד בהכנות אחרונות (IMAGO)שחקני מנצ'סטר יונייטד בהכנות אחרונות (IMAGO)
ויקטור גיוקרש בחימום (IMAGO)ויקטור גיוקרש בחימום (IMAGO)
האולד טראפורד מוכן (IMAGO)האולד טראפורד מוכן (IMAGO)
אוהדי מנצ'סטר יונייטד מחוץ לאצטדיון (IMAGO)אוהדי מנצ'סטר יונייטד מחוץ לאצטדיון (IMAGO)
