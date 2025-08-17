מערכת ONE
|
17/08/2025 18:30
מרטין אודגור וקאסמירו (רויטרס)
הליגה אנגלית ממשיכה במחזור הפתיחה של עונת 2025/26 עם המשחק המרכזי – מנצ’סטר יונייטד מארחת באולד טראפורד את ארסנל לקרב חשוב עבור השתיים.
המארחת עברה שינוי רציני הקיץ, בעיקר בחלק ההתקפי. בריאן אמבומו, מתאוס קוניה ובנג’מין ששקו הצטרפו בהעברות יקרות, כשהם מצטרפים לברונו פרננדש כוכב הקבוצה בתקווה לייצר שינוי משמעותי אחרי עונה רעה מאוד.
מנגד, ארסנל מהמועמדות הבכירות לאליפות אחרי שסיימה שנייה בעונה שעברה, כשהקיץ הביאה סוף סוף את החלוץ המיוחד בדמות ויקטור גיוקרש, והיא מקווה שהדבר יעזור לה לעשות את קפיצת המדרגה ולהשיג ניצחון ראשון לאחר שראתה את מנצ’סטר סיטי וליברפול עושות זאת לפניה.
המשחק האחרון בין הקבוצות באולד טראפורד בעונה שעברה הסתיים ב-1:1, כשהמשחק לפניו בליגה נגמר ב-0:2 לתותחנים. בין לבין נפגשו הקבוצות בגביע הליגה, שם העפילה מנצ’סטר יונייטד בזכות ניצחון בפנדלים אחרי 1:1 בתום הזמן החוקי.
מחצית שניה
-
'60
- נוני מדואקה נכנס במקומו של גבריאל מרטינלי
-
'60
- חילופים גם בארסנל: קאי האברץ החליף את ויקטור גיוקרש
-
'55
- חילוף במנצ'סטר יונייטד: דיוגו דאלו בחוץ, אמאד דיאלו בפנים
מחצית ראשונה
-
'42
- אמבואמו גבר במאבק הפיזי על קלאפיורי, שתפס אותו וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
-
'38
- קונייה בכל מקום. הברזילאי נכנס בכוח לרחבת התותחנים, ניסה להעביר רוחב שדווקא הלך למסגרת וראיה היה שם כדי לרדת נמוך ולהציל
-
'35
- מרטין אודגור מצא זווית פנויה לבעיטה מהבלטה האהובה עליו מחוץ לרחבה, האיום הזה של ארסנל נגמר עם הדיפה של שוער המארחת
-
'33
- הגנת התותחנים נפרצה לגרמי בגלל דריבל כמעט לא הגיוני של מתאוס קוניה, אולם האחרון נכשל בביצוע מול השער וראיה קלט בקלות יחסית
-
'30
- החבורה של רובן אמורים קרובה לשוויון. פריצה מצד שמאל הביאה את פטריק דורגו למצב בעיטה מרחוק, הוא בעט בעוצמה וכבר הכניע את ראיה - אך פגע בקורה הימנית לרוע מזלו
-
'25
- אמבואמו שוב נשלח קדימה, הפעם על ידי קאסמירו. הוא ניסה להטל בשומריו ועם בעיטה מחוץ לרחבה, השיג רק קרן ליונייטד
-
'13
- שער! ארסנל עלתה ל-0:1: ההזדמנות הראשונה של התותחנים הניבה גול. תרגיל קרן אופייני גרם לאלטאי באיינדיר לטעות, ריקרדו קלאפיורי היה במקום הנכון כדי לדחוק פנימה עם הראש
-
'5
- יונייטד רוצה להתחיל חזק. בראיין אמבואמו נשלח קדימה, גבריאל הקשה עליו והוא הצליח להוציא רק בעיטה חלשה לידיים של דויד ראיה
-
'1
- שריקת הפתיחה! השופט סימון הופר הוציא את ההתמודדות לדרך