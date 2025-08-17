מחצית לגלוך, רק 2:2 לאייאקס מול גו אהד איגלס

אוסקר גלוך ממשיך להתרגל לחיים באייאקס אמסטרדם. למרות דיווחים שעלו בתקשורת ההולנדית על כך שיפתח בהרכב במשחק במסגרת המחזור השני של העונה בליגה מול גו אהד איגלס, הרכש הישראלי הנוצץ פתח על הספסל ונכנס במחצית במצב של 2:2, בתוצאה שנשמרה עד לסיום.

דייבי קלאסן העלה את אייאקס ליתרון בדקה השלישית, לפני שמלה מולנסטיין (20’) ואברט לינהורסט (44’) הפכו עבור המארחת, כאשר יורי באס, בלם אייאקס, הצליח לאזן בתוספת הזמן של המחצית הראשונה.

במחצית, ג’וני הייטינחה, מאמן אייאקס, ערך חילוף כפול, במסגרתו גלוך נכנס במקום של יורטי מוקיו הבלגי בן ה-17. הישראלי הצליח לעשות מספר פעולות יפות, ביניהן שתי בעיטות שלו לשער שנעצרו על ידי השוער, ועוד מצב מצוין שסידר לסטיבן ברחאוס, אך לא הצליח לשנות את התוצאה.

אוסקר גלוך (IMAGO)

מדובר באיבוד נקודות מאכזב מבחינת אייאקס ואוסקר גלוך, שעלול לאפשר לפ.ס.וו איינדהובן לנצל אותו ולפתוח פער. גלוך, שנרכש ב-14.8 מיליון אירו בתקוות גדולות, יקווה לפתוח בהרכב במשחק הליגה הבא באמסטרדם ארנה, מול הראקלס.

מהלך המשחק

דקה 60, מצב טוב לאוסקר: הישראלי קיבל כדור מצוין מסטיבן ברחאוס בתוך הרחבה ובעט בנגיעה, שוער המארחת הדף.

דקה 76, מהלך נפלא של גלוך: הקשר קיבל את הכדור במרכז המגרש, התקדם עד הרחבה והוציא כדור רוחב לברחאוס שבעט בנגיעה, השוער שוב הדף.

דקה 82, עוד ניסיון של גלוך: הפעם הישראלי נכנס לתוך הרחבה ובעט, השוער שוב הדף.