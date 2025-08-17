יום ראשון, 17.08.2025 שעה 17:36
ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
61-92ניימיכן1
61-82פ.ס.וו. איינדהובן2
61-42פיינורד3
60-32זוולה4
42-42אייאקס5
31-41אלקמאר6
32-52אוטרכט7
35-32כרונינגן8
37-32ספרטה רוטרדם9
24-42גו אהד איגלס10
12-21פורטונה סיטארד11
11-11וולנדם12
13-22הירנביין13
02-01נאק ברדה14
03-02טוונטה אנסחדה15
04-02טלסטאר16
07-12אקסלסיור רוטרדם17
08-12הראקלס אלמלו18

מחצית לגלוך, רק 2:2 לאייאקס מול גו אהד איגלס

הישראלי נכנס במחצית במצב של 2:2, אך לא הצליח לעזור לשנות את התוצאה עבור קבוצתו, שלא נראתה טוב ורשמה איבוד נקודות ראשון כבר במחזור השני

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אוסקר גלוך ממשיך להתרגל לחיים באייאקס אמסטרדם. למרות דיווחים שעלו בתקשורת ההולנדית על כך שיפתח בהרכב במשחק במסגרת המחזור השני של העונה בליגה מול גו אהד איגלס, הרכש הישראלי הנוצץ פתח על הספסל ונכנס במחצית במצב של 2:2, בתוצאה שנשמרה עד לסיום. 

דייבי קלאסן העלה את אייאקס ליתרון בדקה השלישית, לפני שמלה מולנסטיין (20’) ואברט לינהורסט (44’) הפכו עבור המארחת, כאשר יורי באס, בלם אייאקס, הצליח לאזן בתוספת הזמן של המחצית הראשונה. 

במחצית, ג’וני הייטינחה, מאמן אייאקס, ערך חילוף כפול, במסגרתו גלוך נכנס במקום של יורטי מוקיו הבלגי בן ה-17. הישראלי הצליח לעשות מספר פעולות יפות, ביניהן שתי בעיטות שלו לשער שנעצרו על ידי השוער, ועוד מצב מצוין שסידר לסטיבן ברחאוס, אך לא הצליח לשנות את התוצאה. 

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

מדובר באיבוד נקודות מאכזב מבחינת אייאקס ואוסקר גלוך, שעלול לאפשר לפ.ס.וו איינדהובן לנצל אותו ולפתוח פער. גלוך, שנרכש ב-14.8 מיליון אירו בתקוות גדולות, יקווה לפתוח בהרכב במשחק הליגה הבא באמסטרדם ארנה, מול הראקלס. 

מהלך המשחק

דקה 60, מצב טוב לאוסקר: הישראלי קיבל כדור מצוין מסטיבן ברחאוס בתוך הרחבה ובעט בנגיעה, שוער המארחת הדף. 

דקה 76, מהלך נפלא של גלוך: הקשר קיבל את הכדור במרכז המגרש, התקדם עד הרחבה והוציא כדור רוחב לברחאוס שבעט בנגיעה, השוער שוב הדף. 

דקה 82, עוד ניסיון של גלוך: הפעם הישראלי נכנס לתוך הרחבה ובעט, השוער שוב הדף. 

