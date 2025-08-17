יום ראשון, 17.08.2025 שעה 19:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

גלוך יפתח על הספסל של אייאקס מול גו אהד איגלס

למרות הדיווחים כי הוא צפוי לפתוח בהרכב, הרכש הנוצץ של סגנית האלופה מאמסטרדם יפתח על הספסל גם במשחק הליגה במסגרת המחזור השני ב-13:15

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

למרות הדיווחים בהולנד על כך שהוא צפוי לפתוח בהרכב אייאקס לראשונה, אוסקר גלוך יתחיל על הספסל גם במשחק הליגה במסגרת המחזור השני מול גו אהד איגלס היום (13:15).

בינתיים, העיתונאי סיורד מוסו דיבר על גלוך בפודקאסט בהולנד: "כבר בעונה שעברה, כששיחק מול פיינורד בליגת האלופות, הוא תפס לי את העין מיד – הוא שחקן פנטסטי עם טכניקה מדהימה. כמעט מספר 10 קלאסי. יש לו בעיטה יוצאת מן הכלל. הוא שחקן באמת מצוין". אגב, באותו משחק גלוך בישל פעמיים בניצחון זלצבורג 1:3 על פיינורד.

עוד נכתב כי אייאקס מציעה לגלוך ולשחקנים מסוגו את מה שהם צריכים: במה מרכזית, הרבה דקות משחק וליגת האלופות. עבור שחקנים התקפיים, נטען, הליגה ההולנדית היא "מגרש משחקים אידיאלי" שבו אפשר להביא לידי ביטוי את היכולות היצירתיות ולבלוט לעין.

אוסקר גלוך נכנס לבכורה במחזור הראשון (IMAGO)אוסקר גלוך נכנס לבכורה במחזור הראשון (IMAGO)

מול גו אהד איגלס, גלוך ינסה לעזור לאייאקס לרשום ניצחון חוץ ראשון מאז 2020. היריבה פתחה את העונה עם 2:2 אצל פורטונה סיטארד, בעוד אייאקס עצמה ניצחה 0:2 את טלסטאר מצמד של ואוט וחהורסט כשגלוך נכנס כמחליף בדקה ה-63.

מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
הוספת תגובה



טוען תגובות...
