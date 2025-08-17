גלוך יפתח על הספסל של אייאקס מול גו אהד איגלס

למרות הדיווחים בהולנד על כך שהוא צפוי לפתוח בהרכב אייאקס לראשונה, אוסקר גלוך יתחיל על הספסל גם במשחק הליגה במסגרת המחזור השני מול גו אהד איגלס היום (13:15).

בינתיים, העיתונאי סיורד מוסו דיבר על גלוך בפודקאסט בהולנד: "כבר בעונה שעברה, כששיחק מול פיינורד בליגת האלופות, הוא תפס לי את העין מיד – הוא שחקן פנטסטי עם טכניקה מדהימה. כמעט מספר 10 קלאסי. יש לו בעיטה יוצאת מן הכלל. הוא שחקן באמת מצוין". אגב, באותו משחק גלוך בישל פעמיים בניצחון זלצבורג 1:3 על פיינורד.

עוד נכתב כי אייאקס מציעה לגלוך ולשחקנים מסוגו את מה שהם צריכים: במה מרכזית, הרבה דקות משחק וליגת האלופות. עבור שחקנים התקפיים, נטען, הליגה ההולנדית היא "מגרש משחקים אידיאלי" שבו אפשר להביא לידי ביטוי את היכולות היצירתיות ולבלוט לעין.

אוסקר גלוך נכנס לבכורה במחזור הראשון (IMAGO)

מול גו אהד איגלס, גלוך ינסה לעזור לאייאקס לרשום ניצחון חוץ ראשון מאז 2020. היריבה פתחה את העונה עם 2:2 אצל פורטונה סיטארד, בעוד אייאקס עצמה ניצחה 0:2 את טלסטאר מצמד של ואוט וחהורסט כשגלוך נכנס כמחליף בדקה ה-63.