למרות הניצחון: פפ טען שסיטי "קבוצה לא בריאה"

מנצ’סטר סיטי פתחה את העונה בצורה הטובה ביותר שאפשר לבקש. לאחר העונה המאכזבת ב-2024/25, הסיטיזנס פתחו את המחזור הראשון של 2025/26 עם 0:4 נהדר מול וולבס, אך נראה כי לא כולם התרשמו מספיק.

מאמן הקבוצה פפ גווארדיולה לדוגמה התעסק בעיקר בבעיות בראיון לאחר המשחק, כשכינה את מנצ’סטר סיטי כ”קבוצה לא בריאה”. הסיבה לכך? גודל הסגל.

אמנם הקבוצות של הספרדי ידועות בעומק שמוביל לרוטציה רחבה, אך כנראה שאפילו עבורו זה יותר מדי כשהוא טען כי “יש יותר מדי. יותר מדי אנשים ויותר מדי שחקנים”.

פפ הסביר: “זה לא קשור רק לאדרסון שסופסל. היום היו לנו את רודרי, פיל (פודן) וקובאצ’י’ץ’ שהיו פצועים כשגם סאביניו ויושקו(גבארדיול) היו בחוץ. בנוסף על הספסל היו שחקנים כמו אקה וגונדואן.

“אני אוהב שיש סגל עמוק כדי להתחרות בכל התחרויות, אבל אני לא אוהב להשאיר שחקנים בבית. אני לא רוצה את זה, זה לא בריא”.