יום ראשון, 17.08.2025 שעה 07:05
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
5126-4427פילדלפיה יוניון1
4932-3926סינסינטי2
4729-4326נאשוויל3
4539-5324אינטר מיאמי4
4537-4226קולומבוס קרו5
4439-4527שארלוט6
4434-5026אורלנדו סיטי7
3944-5026שיקאגו פייר8
3937-4227ניו יורק רד בולס9
3829-3424ניו יורק סיטי10
2837-3326ניו אינגלנד רבולושן11
2334-2726טורונטו12
2249-3126אטלנטה יונייטד13
2048-2527מונטריאול14
2052-2327די.סי. יונייטד15
 מערב 
4932-5026סן דייגו אפ.סי1
4730-4427מינסוטה יונייטד2
4528-4325ונקובר ווייטקאפס3
4136-4326סיאטל סאונדרס4
4030-4324FC לוס אנג'לס5
3734-3325פורטלנד טימברס6
3641-3627קולורדו ראפידס7
3529-2425אוסטין8
3245-4926סן חוזה ארת'קווייקס9
3133-2726ריאל סולט לייק10
2946-3826דאלאס11
2841-3225יוסטון דינמו12
2447-3625קנזס סיטי13
2144-2926סנט לואיס סיטי14
1655-2926לוס אנג'לס גלאקסי15

שער ניצחון לטוקלומטי, פיינגולד הפסיד לסון

MLS: החלוץ הישראלי כבש בנגיחה וסידר לשארלוט 0:1 על ריאל סולט לייק, עבדה נכנס בדקה ה-81. הכוכב הקוריאני בישל אחרי שהמגן הוחלף, הפסד גם לבריבו

|
עידן טוקלומטי חוגג (רויטרס)
עידן טוקלומטי חוגג (רויטרס)

לא מעט משחקים נערכו הלילה (בין שבת לראשון) ב-MLS. בנוסף להצגה של ליאו מסי, עידן טוקלומטי כבש את שער הניצחון של שארלוט מול ריאל סולט לייק, בעוד עיליי פיינגולד וניו אינגלנד הפסידו לסון יונג מין ולוס אנג’לס, וגם תאי בריבו ופילדלפיה נוצחו.

שארלוט – ריאל סולט לייק 0:1

טוקלומטי פתח בהרכב המקומיים, השלים 90 דקות וכבש את השער היחיד במשחק בדקה ה-35: אשלי ווסטווד הרים כדור חופשי מהאגף השמאלי והחלוץ הישראלי ריחף מעל כולם כדי לנגוח לרשת ולסדר לשארלוט יתרון שהספיק עד לסיום. ליאל עבדה נכנס כמחליף בדקה ה-81.

ניו אינגלנד – לוס אנג’לס 2:0

פיינגולד שיחק 73 דקות והוחלף לפני השער השני. מארק דלגאדו כבש מקצה הרחבה בבעיטה נהדרת לחיבורים בדקה ה-51 וסון בישל למתייה שואנייר שקבע את התוצאה הסופית בתוספת הזמן (91).

ניו יורק רד בולס – פילדלפיה 0:1

בריבו נכנס כמחליף בדקה ה-61, אבל לא הצליח לעזור לפילדלפיה. דילן ניליס הבקיע את שער הניצחון בדקה ה-74 עם בעיטה מדויקת בנגיעה מצד ימין אחרי מסירה של אריק צ’ופו מוטינג.

