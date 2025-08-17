הוא חזר: שער ובישול גאוני למסי בניצחון מיאמי

ליאו מסי חזר הלילה (בין שבת לראשון) בסערה לאחר פציעה והוביל את אינטר מיאמי לניצחון 1:3 על לוס אנג’לס גלאקסי במשחק שנערך באצטדיון צ’ייס. הכוכב הארגנטינאי נכנס כמחליף בתחילת המחצית השנייה לאחר היעדרות של שבועיים בשל פציעת שריר ברגלו הימני והזכיר כמה הוא היה חסר.

במצב של שוויון 1:1, מסי לקח את העניינים לידיים. בדקה ה-84 הוא קיבל את הכדור בחצי המגרש של גלאקסי, עשה דריבל אופייני ובעט בעוצמה לפינה מחוץ לרחבה - שער נהדר שהעלה את מיאמי ליתרון 1:2.

חמש דקות לאחר מכן, מסי עבר מתפקיד הכובש למבשל. הוא קיבל כדור מרודריגו דה פול, המשיך בעקב מבריק והשאיר את לואיס סוארס מול השוער, החלוץ האורוגוואי לא התבלבל ובעט לרשת מתוך הרחבה.

ליאו מסי (רויטרס)

עוד לפני כן, המשחק נפתח עם שער של ג’ורדי אלבה בדקה ה-43 לאחר בישול גאוני של סרחיו בוסקטס, שהשאיר אותו באחד על אחד מול השוער עם מסירה נהדרת שחתכה את ההגנה של גלאקסי. שוויון זמני הושג בדקה ה-59, כשג’וזף פיינטסיל הצליח להחזיר את האורחים למשחק, אך השערים של מסי וסוארס הכריעו את ההתמודדות לטובת המארחת.

עבור מסי היה זה שערו ה-19 העונה ב־MLS, יחד עם 11 בישולים, מה שהופך אותו לשחקן הראשון העונה עם מעורבות ב-30 שערים בליגה. בנוסף, השער הזה מקדם אותו לפסגת טבלת מלך השערים, כשהוא עוקף את מתחריו במאבק על נעל הזהב. אגב, מסי בן ה-38 כבש בארבעת משחקיו האחרונים שבהם עלה מהספסל - הישג נדיר גם בקריירה הארוכה שלו.