ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אלאבס6
31-21אספניול7
30-11ריאל מדריד8
11-11בטיס9
11-11ולנסיה10
11-11אלצ'ה11
11-11ריאל סוסיאדד12
03-21סביליה13
02-11לבאנטה14
02-11אתלטיקו מדריד15
01-01אוססונה16
03-11ג'ירונה17
02-01אוביידו18
02-01סלטה ויגו19
03-01מיורקה20

המהלך שלאמין ימאל לקח ממסי והנתון המדהים

פודקאסט ברצלונה מסכם את ה-0:3 על מיורקה: מספר 10, שיתוף הפעולה המטורף עם ראפיניה, ניתוח כל החלטות השיפוט, הבכורות ולמה קונדה לא פתח. האזינו

לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

ברצלונה פתחה את עונת 2025/26 מאותה הנקודה בה סיימה את העונה שעברה, עם ניצחון חוץ 3:0 על מיורקה שנותרה בתשעה שחקנים. אורי רייך, עמית לוינטל ונדב זילברשטיין מסכמים בפודקאסט בארסה את משחק הבכורה של העונה ומסתכלים קדימה לעבר משחקי היריבות לתואר והביקור אצל לבאנטה.

מה בתפריט: ברצלונה נראתה כאילו לא הייתה הפגרה, לאמין ימאל עלה לראשונה עם 10 למשחק רשמי ועמד באתגר בהצלחה, המהלך שלקח מליאו מסי ואריאן רובן, השת”פ המטורף שפיתח הספרדי הצעיר עם ראפיניה, באילו החלטות דייק ובאילו החלטות טעה השופט?

וגם: מה אומר החוק לגבי עצירת המשחק בשל פגיעת ראש, נתון האדומים המדהים של ברצלונה מהעונה שעברה, סטטיסטיקת החילופים החריגה של אלחנדרו באלדה, למה ז’ול קונדה לא פתח בהרכב במפתיע, סיכום הופעת הבכורה של ז’ואן גארסיה בין הקורות, דל”פ על דקו המושמץ, עסקת פרנסיסקו טרינקאו, האם אתלטיקו וריאל מדריד ינצחו וייצמדו, והתוצאות המפתיעות במשחקי העבר בין בארסה ליריבה הבאה, לבאנטה. האזנה נעימה.

ברגל לאמין: האלופה מפרקת את מיורקה 0:3
