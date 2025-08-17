יום שלישי, 19.08.2025 שעה 01:40
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אלאבס6
31-21אספניול7
11-11בטיס8
11-11ולנסיה9
11-11אלצ'ה10
11-11ריאל סוסיאדד11
00-00ריאל מדריד12
00-00אוססונה13
03-21סביליה14
02-11לבאנטה15
02-11אתלטיקו מדריד16
03-11ג'ירונה17
02-01אוביידו18
02-01סלטה ויגו19
03-01מיורקה20

1:1 בין ולנסיה לסוסיאדד, ניצחון דרמטי לאלאבס

העטלפים והבאסקים סיימו ללא הכרעה את משחק הפתיחה שלהן בלה ליגה, לופס וקובו כבשו שני שערים סמוכים. טנאליה קבע ניצחון לקבוצתו בתוספת הזמן. צפו

|
טאקפוסה קובו מוקף בשחקני ולנסיה (IMAGO)
טאקפוסה קובו מוקף בשחקני ולנסיה (IMAGO)

חגיגת הפתיחה של הליגה הספרדית המשיכה הערב (שבת) עם מספר משחקים נוספים מלבד זה של ברצלונה ומיורקה, כאשר ולנסיה אירחה את ריאל סוסיאדד ואלאבס את לבאנטה. שני המשחקים, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, שודרו בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

ולנסיה – ריאל סוסיאדד 1:1

במפגש המסקרן של מחזור הפתיחה, העטלפים היו אלה שעלו ראשונים על לוח התוצאות, לאחר שדייגו לופס כבש בדקה ה-57. היתרון של המארחת לא החזיק זמן רב, כאשר טאקפוסה קובו השווה את התוצאה כבר לאחר שלוש דקות וקבע חלוקת נקודות במחזור הפתיחה. שתי הקבוצות יחפשו את ניצחונן הראשון במחזור הבא.

צפו: ולנסיה וריאל סוסיאדד נפרדות בתיקו

אלאבס – לבאנטה 1:2

נאוול טנאליה קבע ניצחון דרמטי לקבוצתו עם שער ניצחון בדקה ה-92. עוד קודם לכן, טוני מרטינס העלה את קבוצתו ליתרון בדקה ה-36, אך ג’רמי טולז’אן השווה זמנית בדקה ה-68. המנצחת פתחה את הליגה בסטייל, כאשר לבאנטה תחפש את הנקודות הראשונות שלה במחזור הבא.

דרמה בסיום: אלאבס גוברת על לבאנטה 1:2
