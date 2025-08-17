1:1 בין ולנסיה לסוסיאדד, ניצחון דרמטי לאלאבס

חגיגת הפתיחה של הליגה הספרדית המשיכה הערב (שבת) עם מספר משחקים נוספים מלבד זה של ברצלונה ומיורקה, כאשר ולנסיה אירחה את ריאל סוסיאדד ואלאבס את לבאנטה. שני המשחקים, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, שודרו בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

ולנסיה – ריאל סוסיאדד 1:1

במפגש המסקרן של מחזור הפתיחה, העטלפים היו אלה שעלו ראשונים על לוח התוצאות, לאחר שדייגו לופס כבש בדקה ה-57. היתרון של המארחת לא החזיק זמן רב, כאשר טאקפוסה קובו השווה את התוצאה כבר לאחר שלוש דקות וקבע חלוקת נקודות במחזור הפתיחה. שתי הקבוצות יחפשו את ניצחונן הראשון במחזור הבא.

צפו: ולנסיה וריאל סוסיאדד נפרדות בתיקו

אלאבס – לבאנטה 1:2

נאוול טנאליה קבע ניצחון דרמטי לקבוצתו עם שער ניצחון בדקה ה-92. עוד קודם לכן, טוני מרטינס העלה את קבוצתו ליתרון בדקה ה-36, אך ג’רמי טולז’אן השווה זמנית בדקה ה-68. המנצחת פתחה את הליגה בסטייל, כאשר לבאנטה תחפש את הנקודות הראשונות שלה במחזור הבא.