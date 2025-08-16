הפועל ת"א תשתתף בשביתה למען החטופים

הפגנות למען הסכם לשחרור החטופים וסיום המלחמה יתקיימו מחר (ראשון) ברחבי הארץ במסגרת יום שביתה שיזמו משפחות החטופים ומשפחות של נרצחי השבעה באוקטובר.

עשרות חברות, ארגונים ובתי עסק ברחבי הארץ צפויים לשבות מחר, ואחרים יאפשרו לעובדיהם שלא להגיע לעבודה. גם הפועל תל אביב בכדורגל תשתתף בכך.

בהודעת המועדון נכתב:” מועדון הכדורגל הפועל IBI תל אביב על כל מחלקותיו, יצטרף מחר לשביתה והקריאה הברורה להשבת כל החטופים הביתה במהרה. כאות הזדהות, כלל עובדי ועובדות המועדון ישבתו מחר. להחזיר את כולם הביתה. עכשיו”!