ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

הפועל ת"א תשתתף בשביתה למען החטופים

המועדון האדום הודיע כי ישתתף היום ביום השביתה הארצי שיזמו משפחות החטופים ומשפחות נרצחי השבעה באוקטובר: "להחזיר את כולם הביתה, עכשיו!"

שחקנ הפועל תל אביב (רועי כפיר)
שחקנ הפועל תל אביב (רועי כפיר)

הפגנות למען הסכם לשחרור החטופים וסיום המלחמה יתקיימו מחר (ראשון) ברחבי הארץ במסגרת יום שביתה שיזמו משפחות החטופים ומשפחות של נרצחי השבעה באוקטובר.

עשרות חברות, ארגונים ובתי עסק ברחבי הארץ צפויים לשבות מחר, ואחרים יאפשרו לעובדיהם שלא להגיע לעבודה. גם הפועל תל אביב בכדורגל תשתתף בכך.

בהודעת המועדון נכתב:” מועדון הכדורגל הפועל IBI תל אביב על כל מחלקותיו, יצטרף מחר לשביתה והקריאה הברורה להשבת כל החטופים הביתה במהרה. כאות הזדהות, כלל עובדי ועובדות המועדון ישבתו מחר. להחזיר את כולם הביתה. עכשיו”!

