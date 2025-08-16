"נראה עוד הרבה ניצחונות כאלה מול הגדולות"

הפועל תל אביב חזרה לליגת העל ובגדול. שבוע לפני שתפתח את הליגה באופן רשמי, העולה החדשה רשמה הערב (שבת) ניצחון שהוא הצהרת כוונות, כשגברה 0:2 על הפועל באר שבע בטרנר ועלתה לגמר גביע הטוטו.

עוזר מאמן הקבוצה, דושאן מאטוביץ’, שעמד על הקווים במקום אליניב ברדה המורחק, סיכם את ההתמודדות: “עשינו משחק מצוין, לאורך כל 90 הדקות עבדנו טוב מבחינה טקטית, כבשנו שני שערים והגענו לעוד הזדמנויות. מגיע כל הכבוד לשחקנים. אמרתי גם במשחקים הקודמים של גביע הטוטו שזו הכנה לליגה, בשבוע הבא זה המאני טיים.

“אני שמח שעשינו משחק טוב, אבל יש גם דברים שאנחנו צריכים לשפר. אנחנו עם הרגליים על הקרקע, מתכוננים למשחק הליגה מול קריית שמונה. כל מי ששיחק היום עשה עבודה מדהימה. אליניב ברדה? טיפה הייתי עצוב שהוא לא היה בספסל הערב, זה מגיע לו. הוא עשה עבודה מדהימה כשחקן וכמאמן בבאר שבע. אני שמח גם בשבילו שניצחנו. הליגה? אנחנו מגיעים במומנטום טוב, אבל הליגה זה משהו אחר. אנחנו חייבים להיות עם הרגליים על הקרקע ומוכנים למשחק מול קריית שמונה במאה אחוז”.

דושאן מאטוביץ' (ראובן שוורץ)

כובש השער הראשון, לירן רוטמן, הוסיף: “ערב מרגש, ערב מצוין. הקהל שלנו בא עד לפה בכמות יפה ועודד כל המשחק, שמעתי רק אותם במשך כל המשחק ומגיעה להם מילה טובה. כמובן שזה כיף גם לכבוש שער בכורה העונה. אנחנו מסתכלים כבר לעבר הליגה. זה לא ניצחון שהוא מובן מאליו, מול קבוצה מצוינת במגרש קשה. אני חושב שנראה עוד הרבה ניצחונות כאלה מול קבוצות גדולות. יש פה תהליך שהתחיל מהשנה שעברה וימשיך גם השנה. זה ניצחון שהוא תענוג.

“אחרי שהפסדנו לבאר שבע 5:1 בחצי גמר גביע המדינה בעונה שעברה, שזה היה הפסד לא נעים, רצינו נקמה ספורטיבית. הצוות המקצועי הכין אותנו טקטית ברמה הכי גבוהה שיש ואני שמח שעשינו את העבודה בצורה יוצאת מן הכלל וניצחנו פה. אנחנו מתרגשים מאוד לקראת פתיחת העונה בליגה ואני חושב שאנחנו מוכנים, עשינו הכנה טובה מאוד והמשחק הערב בהחלט ייתן לנו עוד ביטחון”.