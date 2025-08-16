יום ראשון, 17.08.2025 שעה 00:30
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
00-00ריאל מדריד4
00-00אתלטיקו מדריד5
00-00אתלטיק בילבאו6
00-00בטיס7
00-00סלטה ויגו8
00-00אוססונה9
00-00חטאפה10
00-00אספניול11
00-00אלאבס12
00-00סביליה13
00-00אלצ'ה14
00-00ולנסיה15
00-00לבאנטה16
00-00ריאל סוסיאדד17
03-11ג'ירונה18
02-01אוביידו19
03-01מיורקה20

"השופט היה חייב לעצור, מיורקה קופחה בגדול"

סערה בספרד אחרי ה-0:3 של בארסה, ובמוקד כמה אירועים: השער מעורר המחלוקת של טורס, האדום של מורלנס ואי ההרחקה של ראפיניה. צפו בשער של פראן

|
עצבים בין מיורקה לברצלונה (La Liga)
עצבים בין מיורקה לברצלונה (La Liga)

דיון עצום בספרד אחרי הגול השני של ברצלונה נגד מיורקה הערב (שבת), שהוביל גם תוך כדי המשחק למספר אירועים לא נעימים ובלגן גדול על הדשא. פראן טורס בעט כדור אדיר אל החיבורים, אבל רק אחרי ששחקן של המארחת נשכב על הדשא עם פגיעת ראש. המשחק נגמר ב-0:3 לבלאוגרנה. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, שודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

תחילה היה נראה שהשופט עצר את המשחק ואפילו אף שחקן של אלופת ספרד לא ממש חגג את כך שהכדור פגש את הרשת, אך לאט לאט הגיעה ההבנה שהשופט אישר את השער, מה שהרתיח את שחקניו מיורקה. העניינים התחממו ובהמשך האדומים קיבלו שני כרטיסים אדומים.

אחד האדומים יצאו למורלנס, שקיבל צהוב על המחאות שלו לכך שהשופט אישר את השער הראשון. בנוסף, זה לא נגמר שם. ראפיניה ביצע בהמשך עבירה קשה על מוריי, וקיבל כרטיס צהוב בלבד. איטורלדה, פרשן של אתר ‘אס’, פירט: “השופט היה חייב לעצור את המשחק, וראפיניה היה חייב לקבל כרטיס אדום”.

גם ב’מארקה’ ניתחו: “החלטה נוראית של השופט חוסה לואיס מונטרו בגול, לעצור את המשחק הייתה ההחלטה הנכונה. בנוסף, שופט צריך לדעת להבין מתי להביא צהוב על דיבורים, ולהבין ששחקנים כועסים כי קופחו, אז גם להוציא צהוב שני לאחר מכן זה בעייתי. מיורקה קופחה פעמיים”, כתב פרס בורול, המומחה של האתר הספרדי לענייני שיפוט. צפו בתקציר המשחק:

ברגל לאמין: האלופה מפרקת את מיורקה 0:3
