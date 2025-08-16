אחרי שרשם משחק 1 בארץ: שפרד יחתום באילת

כל הקבוצות בליגת ווינר סל ממשיכות לבנות סגלים ולחזק את עצמן לקראת עונה מאתגרת במיוחד, אז בטח ובטח שעולה חדשה. הפועל אילת קיבלה כרטיס לליגה הבכירה באופן לא ספורטיבי במיוחד, אחרי אותו איחוד עם עפולה, ועדיין, הדרומיים רוצים לתקוע יתד ועל סף חיזוק מעניין.

הרכז קייסי שפרד צפוי לחתום במועדון ולחזק את הקו האחורי של אילת. הגארד שיחק בעברו במדי הפועל עפולה בעונת 2023/24, אבל משחק אחד בלבד. למה משחק אחד? זה אותו משחק אחד שהתקיים לפני המלחמה, בשישה באוקטובר 2023.

באותו משחק נס ציונה ניצחה את עפולה 73:77, אבל שפרד רשם משחק לא רע בכלל של 17 נקודות, חמישה ריבאונדים, חמישה איבודים, אפס אסיסטים, 42.9% מעבר לקשת (3 מ-7), 100% מהעונשין (2 מ-2) ו-42.9% גם לשתיים (3 מ-7) וכל זאת ב-31 דקות. קבוצתו האחרונה הייתה ניז’ני נובגורוד.