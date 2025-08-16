יום שני, 24.11.2025 שעה 00:23
ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

אחרי שרשם משחק 1 בארץ: שפרד יחתום באילת

הרכז שהיה בעפולה ב-2023/24 רשם משחק של במדי הצפוניים ב-6 באוקטובר, יום לפני שפרצה מלחמת חרבות ברזל. כעת, הוא צפוי לשוב לכאן ולחזק את העולה

קייסי שפרד (IMAGO)
קייסי שפרד (IMAGO)

כל הקבוצות בליגת ווינר סל ממשיכות לבנות סגלים ולחזק את עצמן לקראת עונה מאתגרת במיוחד, אז בטח ובטח שעולה חדשה. הפועל אילת קיבלה כרטיס לליגה הבכירה באופן לא ספורטיבי במיוחד, אחרי אותו איחוד עם עפולה, ועדיין, הדרומיים רוצים לתקוע יתד ועל סף חיזוק מעניין.

הרכז קייסי שפרד צפוי לחתום במועדון ולחזק את הקו האחורי של אילת. הגארד שיחק בעברו במדי הפועל עפולה בעונת 2023/24, אבל משחק אחד בלבד. למה משחק אחד? זה אותו משחק אחד שהתקיים לפני המלחמה, בשישה באוקטובר 2023.

באותו משחק נס ציונה ניצחה את עפולה 73:77, אבל שפרד רשם משחק לא רע בכלל של 17 נקודות, חמישה ריבאונדים, חמישה איבודים, אפס אסיסטים, 42.9% מעבר לקשת (3 מ-7), 100% מהעונשין (2 מ-2) ו-42.9% גם לשתיים (3 מ-7) וכל זאת ב-31 דקות. קבוצתו האחרונה הייתה ניז’ני נובגורוד.

