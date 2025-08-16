ניו אינגלנד הגדילה את ההצעה שלה עבור תורג'מן

האם הפרידה בין דור תורג’מן למכבי תל אביב מתקרבת? כבר תקופה ארוכה שידוע על משא ומתן בין אלופת ישראל לניו אינגלנד רבושלן מה-MLS, כאשר רק לאחרונה האמריקאים הציעו חמישה מיליון דולר. כעת, מפרסמים היום (שבת) בארצות הברית על הגדלה של ההצעה ללא פחות מ-5.5 מיליון דולר.

הכתב טום בוגרט מדווח על הגדלת ההצעה, ורשם בנוסף לכך שהשחקן נתן אור ירוק מבחינתו למעבר ומוכן להגיע ל-MLS וסיכם את תנאיו. בנוסף לכך, בוגרט טוען שמכבי תל אביב טרם הסכימה להצעה, אבל כל הצדדים מקווים שהאירוע יסתיים בכך שהחלוץ המוכשר של נבחרת ישראל יגיע לארצות הברית וליעד שני בקריירה.

תורג’מן זכה בשתי אליפויות עם מכבי תל אביב, אצלה עלה לבוגרים ממחלקת הנוער. הוא שיחק כבר 114 משחקים בגיל 21 בלבד במדים הצהובים, ורשם 32 שערים בנוסף לעשרה בישולים. כעת, אחרי ערן זהבי, נראה שז’רקו לאזטיץ’ עומד לאבד חלוץ נוסף מהסגל שלו.