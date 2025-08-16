יום ראשון, 17.08.2025 שעה 04:33
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
00-00צ'כיה1
00-00פורטוגל2
00-00לטביה3
00-00טורקיה4
00-00שבדיה5
00-00פינלנד6
00-00מונטנגרו7
00-00גרמניה8
00-00אנגליה9
00-00ליטא10
00-00סרביה11
00-00אסטוניה12
00-00גאורגיה13
00-00ספרד 14
00-00בלגיה15
00-00צרפת16
00-00יוון17
00-00איטליה 18
00-00סלובניה19
00-00פולין20
00-00בוסניה21
00-00קפריסין22
00-00ישראל23
00-00איסלנד24

דאגה גדולה בסלובניה: דונצ'יץ' נפצע וירד צולע

הרכז להט עם 26 נק' במחצית בהכנה מול לטביה, אבל חברו לקבוצה נפל על רגלו והכוכב ירד לחדר ההלבשה שהוא צולע וכאוב. דיווח: סובל מחבלה בברך שלו

|
לוקה דונצ'יץ' (IMAGO)
לוקה דונצ'יץ' (IMAGO)

נבחרת סלובניה עושה הכנות בימים אלו לקראת היורובאסקט, וייתכן שהמסע שלה באליפות אירופה קיבל מכה גדולה מאוד, אם לא מכה שאין חזרה ממנה. הסלובנים ערכו משחק הכנה נוסף היום (שבת) נגד לטביה, ומי שירד עם פציעה מדאיגה מאוד הוא הכוכב הגדול ואחד השחקנים הטובים בטורניר, לוקה דונצ’יץ’.

הרכז של הלייקרס היה במשחק שיא כהרגלו עם 26 נקודות רק במחצית הראשונה, ואז, ברבע השלישי, הוא נפצע ודווקא משחקן בקבוצה שלו. שחקן לטבי חדר על גרגור חרובוט והגארד נפל, רק שגם לוקה נפל וחברו נפל לכוכב בדיוק על הרגל.

דונצ’יץ’ עזב את המשחק כשהוא צולע והלך לחדר ההלבשה, כשכעת כל האומה לוטשת עיניים לעבר עדכון ולהבין מה מצבו של הכוכב הגדול. נזכיר שסלובניה תצטרך להסתדר גם ללא שחקנים בולטים נוספים כמו ג’וש ניבו וזוראן דראג’יץ, והיעדרות של לוקה תהיה מכה אנושה.

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ' (IMAGO)

בכל מקרה, מי שהרגיע הוא דווקא הכתב האמריקאי הבכיר, מארק סטיין, שרשם שלפי מקורות שמעורבים בסיטואציה הסלובני סובל מחבלה בברך ימין שלו, ושהפציעה לא חמורה כל כך, כך לפחות מאמינים גורמים בנבחרת סלובניה.

אליפות אירופה 2025 תתחיל בסוף החודש הזה, ב-27.8 ליתר דיוק, ונבחרת סלובניה עם נבחרת ישראל בבית ד’. חוץ משתי הנבחרות הללו, גם נבחרת צרפת, נבחרת איסלנד, נבחרת פולין ונבחרת בלגיה נמצאות בבית, כאשר ארבע יעלו אל שמינית הגמר ושתיים יסיימו את דרכן מוקדם.

