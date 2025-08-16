צמרמורת: התפאורה המצמררת בוולבס לז'וטה

כבר חודש וחצי מאז אותה טרגדיה בלתי נשכחת, בו דיוגו ז’וטה ואחיו אנדרה סילבה נהרגו בתאונת דרכים קטלנית. חודש וחצי ועדיין האירוע לא נתפס, ורואים איך בכל הליגה האנגלית וגם בהמון קבוצות בעולם מרבים בהקדשות, אבל אם יש קבוצה שיש לה פינה חמה בלב לדיוגו, היא וולבס.

הזאבים עלו למשחק הראשון של העונה החדשה, וכזכור – הפורטוגלי שיחק שלוש עונות במדים הכתומים ואף עשה את הקפיצה הגדולה במועדון הזה, יחד עם פורטו, לפני שהגיע לבמות הגדולות, לליברפול. אז אוהדי וולבס לא שכחו לשחקן ההתקפה את התקופה, ורשמו מחווה מרגשת במיוחדת.

גם במשחק באצטדיון מוליניו, גם בכל המשחקים במחזור הראשו, נערכה דקת דומייה לזכר שני האחים, כשכולם נעמדו וכיבדו. רק שאוהדי וולבס תוך כדי הציגו תפאורה פשוט מצמררת וענקית, כשכל היציע נצבע כתום ושחור ופיגורה של דיוגו ז’וטה נתלה בענק ונכתב: “נזכור אותך שתלך בשדות של זהב”.

התפאורה של אוהדי וולבס לז'וטה (רויטרס)

הפורטוגלי רשם בסך הכל 131 משחקים במדי וולבס, משחקים בהם הוא הצליח לכבוש 44 שערים ולהוסיף עוד 19 בישולים. לאחר מכן הוא עבר לליברפול, אצלה שיחק 182 משחקים וסיפק 65 שערים לצד 26 שערים. עם הרדס הוא זכה פעם אחת באליפות, פעמים אחת בגביע האנגלי ופעם אחת בגביע הליגה.